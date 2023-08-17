Бьют полицию и убегают: в Дагестане вспыхнули беспорядки против местных властей (видео)

Губернатор Дагестана объяснил, что в республике нет электроэнергии из-за жары и отсутствия денег на ремонт. Между тем российская прокуратура проигнорировала его объяснения и открыла производство — будет искать виновных.

В Дагестане граждане вышли на митинги протеста из-за проблем с электроэнергией и водоснабжением. Когда полиция начала задержания, протестующие отбили мужчину — оттолкнули силовиков, которые тащили его в автозак. О деталях событий рассказало издание "Новая газета Европа".

Протесты 17 августа начались в поселке Семендер, расположенном неподалеку от столицы Дагестана Махачкалы. Люди двинулись в столицу и перекрыли одну из центральных улиц — проспект Акушинского. Причина, которая заставила людей выйти на улицу — перебои с электроснабжением и водой: они участились в течение последних нескольких недель.

Ориентировочное количество протестующих — около 500 человек. На место событий выехали силовики, которые попытались кого-то задержать. В ответ толпа дагестанцев отбила минимум одного мужчину, которого тащили к автомобилю для перевозки заключенных (так называемому "автозаку").

Местные жители рассказали, что электроснабжение в поселке исчезло три недели назад. Осложняет ситуацию то, что в регине довольно жарко — температура местами достигает 40 градусов. Аналогичная ситуация — и в Махачкале, и в ряде других населенных пунктов Дагестана: "Всем в жару до +40 нелегко. Это только в Махачкале, а о поселках и других городах, что там творится — молчим", — пояснили граждане.

Издание перечислило, где еще пропадал свет и водоснабжение: в городе Избербаш, в Махачкале (четыре раза), в поселке Белиджи.

Населенные пункты в Дагестане, где исчез свет и вода — Google maps Фото: Google Maps

Именно тогда, когда в Дагестане происходили беспорядки, губернатор национальной республики Сергей Меликов находился в Москве. В частности, "РИА Новости" утверждает, что он докладывал о ситуации в регионе на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

После появления на улицах протестующих Генеральный прокурор России Игорь Краснов решил открыть производство по факту частого исчезновения света и воды в Дагестане. Предполагает, что причина — частые отключения на подстанциях, цитирует издание российского чиновника.

К вечеру в местных Телеграмм-каналах сообщили, что в поселке, где начались беспорядки, электроснабжение восстановили. После этого довольные протестующие разошлись по домам.

Отметим, 10 августа глава Дагестана признал, что в республике есть проблемы с линиями электроснабжения и с электрогенерацией. При этом он отметил, что денег на ремонт нет — есть только проект модернизации, который будут воплощать в столице региона. А причина отключений — жара и старое оборудование.

14 августа на окраине Махачкалы прогремела серия мощных взрывов, от которых погибли 35 человек. Российские правоохранители имеют несколько версий, почему так произошло: виноват или газовый баллон на АЗС, или склад селитры рядом с заправкой.

Напоминаем, после ряда взрывов у российских кораблей в Черном море в РФ пополз вниз курс рубля. Из-за кризисных явлений из страны начали выезжать трудовые мигранты.

Однако сложная экономическая ситуация не мешает Кремлю продолжать выпускать снаряды для войны в Украине: их мастерят из компонентов, которые тайно привезли из-за рубежа.