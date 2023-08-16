Взрыв на АЗС в Махачкале: владелец автосервиса утверждает, что вспыхнули "какие-то химикаты"

Власти Дагестана сообщили, что от взрыва на АЗС в Махачкале погибло 35 человек. Главный подозреваемый — владелец автосервиса — утверждает, что пожар начался в соседнем помещении, которым владеет другой человек.

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Владелец автосервиса в Махачкале Руслан Саидахмедов прокомментировал обвинения против себя. Мужчину подозревают в причастности к взрыву 14 августа. По его словам, первый взрыв произошел в соседнем помещении и уже после этого началась "цепная реакция" — загорелся его автосервис. О деталях общения рассказали в Telegram-канале Baza.

Саидахмедов утверждает, что причина чрезвычайного происшествия, из-за которого погибло около 35 человек — склад удобрений в соседнем помещении. Владельцем этого склада является Эльдар Насрулаев — он арендовал сразу три бокса, в которых хранил "различную химию".

Мужчина утверждает, что примчался на место пожара в течение первых нескольких минут после возгорания. Тогда он собственными глазами видел, что его автосервис не горел — зато пылало на складе с химикатами.

Через мгновение, по словам дагестанца, раздался первый взрыв — после этого "началась цепная реакция": взорвалось на СТО, начали взлетать в воздух окружающие автомобили.

Между тем текущая версия Следственного комитета РФ несколько иная. Российские следователи предполагают, что причина первого взрыва — газовый баллон на СТО. Впрочем, есть и второстепенная версия — "нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками".

Отметим, владелец автосервиса не назвал химикаты, которые, как подозревают, хранились на соседнем складе. Впрочем, Baza предполагает, что может идти речь о 100 кг селитры, но в первых версиях событий указывали, что она принадлежит Саидахмедову.

Взрыв в Махачкале: детали

Чрезвычайное происшествие в Дагестане произошло вечером 14 августа. На окраине столицы Дагестана Махачкалы произошла серия мощных взрывов. Свидетели событий записали видео, на котором видно, как пылает АЗС возле торгового центра — уверяет, что ситуация похожа "на войну". В первые часы после ЧП российские правоохранители задержали владельца автосервиса. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что на самом деле взрывы — действия спецслужб РФ, которые пытаются держать в напряжении местное население.

В результате серии взрывов образовалась многометровая воронка и разрушены окружающие дома. Чтобы оценить, может ли быть причиной ЧП химикаты, обратимся к событиям 2020 года — тогда в Бейруте взорвалось 2750 тонн селитры. В результате взрыва селитры погибло 218 человек, 7 000 получили ранения, 300 тыс. потеряли место жительства.

Напоминаем, исследователи подсчитали количество взрывов в РФ в течение последних десяти лет. Из отчета следует, что в 2022 году зафиксирован рекорд — более 80 взрывов, от которых пострадало около 10 тыс. россиян.

Часть ЧП происходит в Москве: в частности 11 августа власти РФ в очередной раз закрыли аэропорт "Внуково" - возле аэропорта слышали взрывы из-за охоты на неизвестный БПЛА.