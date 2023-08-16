Вибух на АЗС в Махачкалі: власник автосервісу стверджує, що спалахнули "якісь хімікати"

Влада Дагестану повідомила, що від вибуху на АЗС в Махачкалі загинуло 35 осіб. Головний підозрюваний — власник автосервісу — стверджує, що пожежа почалась в сусідньому приміщенні, яким володіє інша людина.

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Власник автосервісу в Махачкалі Руслан Саідахмедов прокоментував обвинувачення проти себе. Чоловіка підозрюють у причетності до вибуху 14 серпня. З його слів, перший вибух стався в сусідньому приміщенні і вже після цього почалась "ланцюгова реакція" — запалав його автосервіс. Про деталі спілкування розповіли у Telegram-каналі Baza.

Саідахмедов стверджує, що причина надзвичайної події, через яку загинуло близько 35 осіб — склад добрив, який розміщувався у сусідньому приміщенні. Власником цього складу є Ельдар Насрулаєв — він орендував відразу три бокси, в яких зберігав "різну хімію".

Чоловік стверджує, що примчав на місце пожежі протягом перших кількох хвилин після займання. Тоді він на власні очі бачив, що його автосервіс не горів — натомість палало на складі з хімікатами.

За мить, зі слів дагестанця, пролунав перший вибух — після цього "почалась ланцюгова реакція": вибухнуло на СТО, почали злітати у повітря навколишні автомобілі.

Між тим поточна версія Слідчого комітету РФ дещо інша. Російські слідчі припускають, що причина першого вибуху — газовий балон на СТО. Втім, є й другорядна версія — "порушення зберігання агрохімікатів із пожежонебезпечними характеристиками".

Зазначимо, власник автосервісу не назвав хімікати, які, як підозрюють, зберігались на сусідньому складі. Втім Baza припускає, що може іти мова про 100 кг селітри, але в перших версіях подій вказували, що вона належить Саідахмедову.

Вибух у Махачкалі: деталі

Надзвичайна подія у Дагестані сталась надвечір 14 серпня. На околиці столиці Дагестану Махачкали сталась серія потужних вибухів. Свідки подій записали відео, на якому видно, як палає АЗС біля торговельного центру — запевняє, що ситуація схожа "на війну". У перші години після НП російські правоохоронці затримали власника автосервісу. Однак секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що насправді вибухи — дії спецслужб РФ, які намагаються тримати в напруженні місцеве населення.

Внаслідок серії вибухів утворилась кількаметрова вирва та зруйновано навколишні будинки. Щоб оцінити, чи може бути причиною НП хімікати, звернемось до подій 2020 року — тоді у Бейруті вибухнуло 2750 тонн селітри. В результаті вибуху селітри загинуло 218 людей, 7 000 отримали поранення, 300 тис. втратили домівку.

Нагадуємо, дослідники підрахували кількість вибухів у РФ протягом останніх десяти років. З дослідження випливає, що у 2022 році зафіксовано рекорд — більш як 80 вибухів, від яких постраждало близько 10 тис. росіян.

Частина НП відбувається у Москві: зокрема 11 серпня влада РФ вкотре закрила аеропорт "Внуково" — біля летовища чули вибухи через полювання на невідомий БПЛА.