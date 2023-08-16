Взрыв на АЗС в Махачкале подстроили российские спецслужбы, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, силовики специально держат население в напряжении, чтобы они не расслаблялись и "не начинали думать головой".

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Взрыв в Махачкале вечером 14 августа подстроили спецслужбы Российской Федерации, чтобы запугать население. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, с каждым днем российским властям все труднее и труднее держать свое население под контролем.

"Они должны постоянно находиться в напряжении. Потому что, если они будут расслаблены, они начнут что-то думать головой", — сказал Данилов

Он также заявил, что спецслужбы все время пугают россиян, устраивая на территории РФ террористические акты.

"Я более чем уверен: то, что произошло в Дагестане — это террористический акт, который совершила Российская Федерация", — отметил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО прокомментировал слухи о подготовки провокации на Курской атомной электростанции. По его словам, исключать того, что что-то произойдет, нельзя. Однако, чтобы не случилось, Украина не будет иметь к этому отношения.

"Мы не убиваем их детей, в отличие от них", — сказал Данилов.

Алексей Данилов о взрыве в Махачкале (смотреть с 5 минуты)

Взрыв в Махачкале: что известно

Вечером 14 августа в России на окраине столицы Дагестана Махачкале произошел взрыв на АЗС. В результате взрыва погибли люди и начался пожар, который перекинулся на автомобили и окружающие здания.

Взрыв в Махачкале

Губернатор Дагестана Сергей Мелихов подтвердил, что взрыв произошел на автозаправке на въезде в Махачкалу. Согласно предварительным данным, погибло пять человек. Предварительная причина — взрыв газового баллона.

Свидетели рассказали, что сначала взорвалось помещение автосервиса, расположенного неподалеку от ТЦ "Глобус". После этого огонь перекинулся на АЗС.

Позже стало известно, что в результате инцидента погибли 27 человек. В МЧС России заявили, что для ликвидации последствий взрыва пришлось привлечь более 70 спасателей. Как минимум 102 человека получили различные ранения и травмы в результате взрыва на АЗС.