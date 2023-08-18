Байден намерен встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий, — Белый дом

Как отметили в администрации президента США, Вашингтон на встрече планирует обсудить вопросы безопасности и денуклеаризацию Корейского полуострова, но Пхеньян пока не ответил на предложение.

Джо Байден, президент США, готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает Kyodo.

На встрече намерены обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Он заверил, что в Вашингтоне готовы к диалогу. Пхеньян пока не ответил на предложение.

"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", — сказал Кирби.

Американский представитель сделал это заявление за день до того, как Байден запланировал провести трехсторонний саммит с лидерами Японии и Южной Кореи. На мероприятии будет обсуждаться быстрое развитие ракетного и ядерного потенциала Северной Кореи. Это будет главным пунктом повестки дня.

В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который трижды встречался с Ким Чен Ыном, представители администрации Байдена стремились получить результат и достичь прогресса по вопросу денуклеаризации, используя несколько каналов с участием официальных лиц, но не на самом высоком уровне. Предложение о встрече на высшем уровне, как информирует издание, обнародовано Кирби без уточнения сроков. Ответ КНДР по этому предложению пока неизвестен.

Напомним, в июне в США выразили обеспокоенность относительно планов КНДР поставлять России больше оружия. По информации Госдепартамента, Россия уже получала от Северной Кореи оружие для войны в Украине, в частности ракеты для российских наемников из так называемой ЧВК "Вагнер". В Вашингтоне подтвердили, что Северная Корея завершила поставки оружия, в частности ракет для пехоты, но в Пхеньяне эту информацию отрицали.