Умер как-то подозрительно: в ISW сомневаются в естественной смерти "хранителя тайн" Путина

От чего умер генерал ФСО пока неизвестно, но инсайдерские источники утверждают, что Геннадию Лопыреву в колонии вдруг стало плохо.

Смерть заключенного бывшего генерала Федеральной службы охраны России является подозрительной. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 17 августа.

"Заключенный бывший генерал ФСО России, который якобы знал о частной черноморской резиденции президента России Владимира Путина, подозрительно умер 16 августа. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин не назвал причину смерти Лопырева, но российский инсайдерский источник утверждает, что у Лопырева "неожиданно" диагностировали лейкемию 14 августа после того, как он внезапно пожаловался на одышку, несмотря на нормальное состояние", — говорится в сообщении.

Аналитики, опираясь на инсайдерские источники, отмечают, что Лопырев был "охранником тайн" по строительству черноморской резиденции президента России Владимира Путина в Геленджике, которую часто называют "дворцом Путина".

За что отбывал наказание генерал Лопырев

Суд приговорил генерала ФСО Геннадия Лопырева к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки более чем на 6 миллионов рублей. Кроме этого его оштрафовали на 150 миллионов рублей.

Экс-сотрудник ФСО признан виновным в двух эпизодах получения взятки на общую сумму около 6 миллионов 300 тысяч рублей, а также в незаконном хранении патронов.

Свою вину Лопырев не признал, его защита намерена обжаловать приговор суда.

Лопырев был задержан в ноябре 2016 года. По данным следствия, он получал взятки от бизнесменов в особо крупном размере за покровительство при заключении и выполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Ранее сообщалось о смерти экс-командующего Восточного военного округа Геннадия Жидко, который руководил ВС РФ в Украине в 2022 году.

11 июля российские пропагандисты подтвердили ликвидацию генерал-лейтенанта ВС РФ Олега Цокова. Его ликвидировали в середине июля на Запорожье в районе временно оккупированного Бердянска.