Командовал ВС РФ в Украине после вторжения: в Москве скончался генерал Жидко (фото)

По информации от губернатора Хабаровского края, погибший россиянин в последнее время сильно болел, что и стало причиной кончины. В свое время он также участвовал в войне в Сирии.

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В Российской Федерации заявили о гибели бывшего командующего Восточного военного округа Геннадия Жидко. Он командовал российскими оккупационными войсками в Украине в 2022 году. О кончине написал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале 16 августа.

По некоторым данным, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Геннадию Жидко было 57 лет.

"Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами", — написал российский политик.

В РФ скончался генерал, который командовал российскими войсками в Украине Фото: Скриншот

Примечательно, что погибший генерал-полковник в 2016 году руководил штабом группировки ВС РФ в Сирии, после чего в 2018 был назначен на должность командующего войсками Восточного военного округа в Хабаровске. Потом его отправили уже в столицу. В Москве с 2021 года он занимал должность заместителя министра обороны РФ, но после начала войны в Украине его обратно отправили на роль командующего войсками.

В американском Институте изучения войны (ISW) в июне прошлого года отмечали, что Российская Федерация сменила ответственного за войну в Украине. За ведение войны некоторое время отвечал российский генерал-полковник Геннадий Жидко. Он заменил на этой должности командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

Напомним, 11 июля сообщалось, что российские пропагандисты подтвердили ликвидацию генерал-лейтенанта ВС РФ. Олег Цоков участвовал во второй российско-чеченской войне и воевал в Сирии. Он погиб в средине июля районе временно оккупированного Бердянска.