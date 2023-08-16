Командував ЗС РФ в Україні після вторгнення: у Москві помер генерал Жидко (фото)

За інформацією від губернатора Хабаровського краю, загиблий росіянин останнім часом сильно хворів, що і стало причиною смерті. Свого часу він також брав участь у війні в Сирії.

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У Російській Федерації заявили про загибель колишнього командувача Східного військового округу Геннадія Жидко. Він командував російськими окупаційними військами в Україні 2022 року. Про смерть написав губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов у своєму Telegram-каналі 16 серпня.

За деякими даними, причиною смерті стала тривала хвороба. Геннадію Жидко було 57 років.

"Мені пощастило знати цю людину, дуже уважну до потреб простого солдата і дуже вимогливу в службі. Саме таких командирів називають полководцями", — написав російський політик.

У РФ помер генерал, який командував російськими військами в Україні Фото: Скриншот

Примітно, що загиблий генерал-полковник 2016 року керував штабом угруповання ЗС РФ у Сирії, після чого 2018-го його призначили на посаду командувача військами Східного військового округу в Хабаровську. Потім його відправили вже в столицю. У Москві з 2021 року він обіймав посаду заступника міністра оборони РФ, але після початку війни в Україні його назад відправили на роль командувача військами.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) у червні минулого року зазначали, що Російська Федерація змінила відповідального за війну в Україні. За ведення війни деякий час відповідав російський генерал-полковник Геннадій Жидко. Він замінив на цій посаді командувача військ Південного військового округу Олександра Дворнікова.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що російські пропагандисти підтвердили ліквідацію генерал-лейтенанта ЗС РФ. Олег Цоков брав участь у другій російсько-чеченській війні та воював у Сирії. Він загинув у середині липня в районі тимчасово окупованого Бердянська.