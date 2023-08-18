Домашняя еда, запрет на фастфуд: 114-летняя женщина рассказала о секретах долголетия (фото)

По словам родственников, долгожительница часто готовила курицу с бамией и рисом. На протяжении долгой жизни Элизабет Фрэнсис не курила и даже не сделала глотка алкогольного напитка, всегда старалась гулять, даже когда ей было за 90.

114-летняя жительница Хьюстона (штат Техас) Элизабет Фрэнсис рассказала, что никогда не употребляет алкогольные напитки, работает и всегда готовит дома. Об этом сообщает The Daily News.

Элизабет живет со своей 94-летней дочерью Дороти Уильямс в частном доме. Опекуны ежедневно навещают женщин.

Долгожительница из Хьюстона никогда не пила и не курила

По словам Элизабет, она любит компанию, и это еще одна особенность, за счет которой ей удалось прожить так долго.

68-летняя внучка Этель Харрисон сказала, что бабушка всегда полагалась на семью, чтобы сохранить ощущение молодости.

По словам Элизабет, она любит компанию, и это еще однаее особенность

"Мы так рады, что она все еще с нами, и моя мама, ее дочь тоже — у нее был только один ребенок", — рассказала женщина.

Элизабет также всегда избегает фастфуда и готовит дома. Она заботится о своем садике на заднем дворе: выращивает собственные овощи, в том числе листовую капусту, зелень горчицы, морковь и бамию.

По словам родственников, долгожительница часто готовила курицу с бамией и рисом.

На протяжении своей долгой жизни Элизабет никогда не курила и даже не сделала и глотка алкогольного напитка. Она также всегда старалась гулять, даже когда ей было за 90.

Согласно исследованию New England Centenarian Study, долгожители, которым с возрастом удавалось придерживались более здорового образа жизни, могли отсрочить заболевания до конца своих дней.

"Ее жизнь в основном была довольно простой. Она не ходила на вечеринки, была больше домоседкой. Но посещала церковь", — рассказала внучка.

Ряд исследований указывают на то, что оптимизм и веселый нрав продлевают жизнь.

Ко всему прочему, по словам Элизабет, у нее в жизни была цель, заключавшаяся в ее работе. 114-летняя женщина 20 лет проработала в кафетерии телевизионного агентства.

Но даже выйдя на пенсию, она продолжала активно работать дома.

"Она всегда работала. Хотя и не заработала большого состояния, все же деньги она откладывала. Не тратила на все подряд", — пояснила внучка.

Напомним, что 100-летняя женщина рассказала, что люди принимают ее за 50-летнюю.

Также сообщалось, что самый старый мужчина в мире умер в возрасте 127 лет. Житель Бразилии иногда выпивал.