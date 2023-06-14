"Мне почти 100, но люди думают, что 50": долгожительница раскрыла свой "дешевый" секрет

Джоан Вудхаус, которую в социальных сетях называют просто Бабушка Джоан, стала сенсацией. В свои 92 года женщина выглядит гораздо моложе своих лет и люди часто не верят когда узнают ее настоящий возрасте.

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92-летняя Джоан Ричмонд-Вудхаус утверждает, что люди часто думают, что она вдвое моложе, и говорит, что ее секрет долголетия заключается в одном довольно дешевом средстве. Об этом пишет The Mirror.

Бабушка поделилась секретом своей молодости. Она считает, что так хорошо выглядит благодаря недорогому средству по уходу за кожей.

92-летняя Джоан Ричмонд-Вудхаус заявила, что люди никогда не верят ей, когда она говорит им о своем возрасте. Многие настаивают на том, что она больше похожа на женщину в возрасте 50 лет, чем на человека, которому почти 100 лет.

В свои 92 года женщина выглядит гораздо моложе Фото: коллаж Фокус

В новом посте в социальных сетях Джоан, известная в сети как Бабушка Джоан, рассказала, что секрет ее молодости заключается в средстве по уходу за кожей, которым многие люди, вероятно, пользовались в прошлом. Женщина, которая публикует свои видео в TikTok под именем @joansumner1930, сказала что это был обычный крем Nivea.

"Я родилась 6 сентября 1930 года. После войны, когда мне было около 16 лет, только что вышел крем Nivea, и моя подруга пришла к нам домой и предложила его попробовать, ведь он великолепен. Так что я пользовалась Nivea Creme годами. Теперь все, кого я знаю, тоже пользуются кремом Nivea", — говорит Джоан.

Посмотрев этот ролик люди были потрясены, и многие из них заявили, что они сами поспешат приобрести продукцию Nivea как можно скорее.

"Моей маме 90 лет, все думают, что она помолодела на 20 лет, она тоже пользуется Nivea", — написал один из пользователей.

Продукцию Nivea можно найти в большинстве супермаркетов и аптек, а увлажняющий крем Nivea Refreshingly Soft можно приобрести в Boots всего за 2 фунта стерлингов.

Между тем, Джоан ранее говорила, что не делает "ничего особенного", чтобы выглядеть молодо, и продолжает есть пироги, даже когда проводит большую часть времени в солнечной Испании.

"Я не знаю, как вести себя в 91 год — я просто веду себя так же, как и в 21 год. Я всегда выглядела молодо, и люди всегда шокированы, когда я говорю им свой возраст. Я не делаю ничего особенного, чтобы оставаться молодой. Я люблю пироги и английскую кухню, поэтому даже в Испании я придерживаюсь этой пищи. Я никогда не набирала вес. Думаю, в этом, наверное, и есть секрет моей молодости, я просто люблю жизнь и никогда не думал о старости", — добавила женщина.

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