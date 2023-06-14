"Мені майже 100, але люди думають, що 50": довгожителька розкрила свій "дешевий" секрет

Джоан Вудхаус, яку у соціальних мережах називають просто Бабуся Джоан, стала сенсацією. У свої 92 роки жінка виглядає набагато молодшою за свої роки й люди часто не вірять коли дізнаються про її справжній вік.

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92-річна Джоан Річмонд-Вудхаус стверджує, що люди часто думають, що вона вдвічі молодша, і каже, що її секрет довголіття полягає в одному досить дешевому засобі. Про це пише The Mirror.

Бабуся поділилася секретом своєї молодості. Вона вважає, що має такий гарний виглядає завдяки недорогому засобу для догляду за шкірою.

92-річна Джоан Річмонд-Вудхаус заявила, що люди ніколи не вірять їй, коли вона каже їм про свій вік. Багато хто наполягає на тому, що вона більше схожа на жінку у віці 50 років, ніж на людину, якій майже 100 років.

У свої 92 роки жінка виглядає набагато молодшою Фото: колаж Фокус

У новому посту в соціальних мережах Джоан, відома в мережі як Бабуся Джоан, розповіла, що секрет її молодості полягає в засобі догляду за шкірою, яким багато людей, ймовірно, користувалися в минулому. Жінка, яка публікує свої відео в TikTok під ім'ям @joansumner1930, сказала, що це був звичайний крем Nivea.

"Я народилася 6 вересня 1930 року. Після війни, коли мені було близько 16 років, тільки-но вийшов крем Nivea, і моя подруга прийшла до нас додому і запропонувала його спробувати, адже він чудовий. Так що я користувалася Nivea Creme роками. Тепер все, кого я знаю, теж користуються кремом Nivea", — каже Джоан.

Подивившись цей ролик люди були вражені, і багато хто з них заявив, що вони самі поспішають придбати продукцію Nivea якнайшвидше.

"Моїй мамі 90 років, всі думають, що вона помолодшала на 20 років, вона теж користується Nivea", — написав один із користувачів.

Продукцію Nivea можна знайти в більшості супермаркетів та аптек, а зволожуючий крем Nivea Refreshingly Soft можна придбати у Boots всього за 2 фунти стерлінгів.

Джоан раніше говорила, що не робить "нічого особливого", щоб виглядати молодо, і продовжує їсти пироги, навіть коли проводить більшу частину часу в сонячній Іспанії.

"Я не знаю, як поводитися в 91 рік — я просто поводжуся так само як і у 21 рік. Я завжди виглядала молодо, і люди завжди шоковані, коли я говорю їм свій вік. Я не роблю нічого особливого, щоб залишатися молодою. Я люблю пироги та англійську кухню, тому навіть в Іспанії я дотримуюся цієї їжі. Я ніколи не набирала ваги", — додала жінка.

Раніше Фокус писав, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям на обід. Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям та вмінню вибирати правильний час для їх вживання.

Також повідомлялося, що 100-річна американка поділилася своїм секретом довголіття. Ширлі Гудман відома в соцмережах як "танцююча бабуся". Жінка почала танцювати у 8 років, а вже у 17 відкрила власну танцювальну школу. Нещодавно вона відсвяткувала ювілей і розповіла, як їй вдається зберігати такий запас бадьорості.