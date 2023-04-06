"Танцююча бабуся": 100-річна американка поділилася своїм секретом довголіття (відео)

Американка Ширлі Гудман відома в соцмережах як бабуся, що "танцює". Жінка почала танцювати у 8 років, а вже у 17 відкрила власну танцювальну школу. Нещодавно вона відсвяткувала ювілей і розповіла, як їй вдається зберігати такий запас бадьорості.

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100-річна Ширлі Гудман зі США відсвяткувала ювілей і затанцювала запальний танець. Жінка також поділилася своїм секретом довголіття. Про це повідомляє Today.

Американка відома в соціальних мережах як бабуся, що "танцює". Вона стала популярною завдяки роликам, які її родина публікує в Instagram. На відео вона танцює чечітку, шиммі, виконує танець із ниткою та просто весело проводить час зі своїми близькими.

По-справжньому Гудман стала популярною у 2019 році, коли у віці 96 років на весіллі свого племінника виконала танець Tush Push з поворотами та ударами ногами, тоді як інші, набагато молодші гості, ледве встигали за нею.

14 березня їй виповнилося 100 років. Святкування, які тривали цілих п'ять днів, включали багато танців.

"Я почуваюся чудово — 100 для мене просто цифра. Я порадила б людям, якщо вони взагалі люблять музику, продовжувати жити нею і не сидіти вдома в кріслі-гойдалці", — розповіла Гудман, яка живе окремо в Сарасоті, штат Флорида.

Американка поділилася своїм секретом довголіття. Вона щодня займається йогою зі своєю дочкою Джоан через FaceTime. Але все ж таки її найбільшою пристрастю є танці, які вона активно демонструє на своїй сторінці в соціальній мережі.

Гудман почала займатися танцями у 8 років. Батько навчив її танцювальним рухам. У віці 17 років вона створила свою власну танцювальну школу, де викладала балет та бальні танці.

Попри свій вік, жінка продовжувала займатися спортом. Вона грала у теніс до 90 років, а також займалася гольфом.

Раніше Фокус писав, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям на обід. Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям та вмінню вибирати правильний час для їх вживання.

Також повідомлялося, що жінка похилого віку випадково розбила скульптуру за $42 тис. на ярмарці сучасного мистецтва. Скульптуру було застраховано, що врятувало галерею від відшкодування збитків.