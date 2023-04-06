"Танцующая бабушка": 100-летняя американка поделилась своим секретом долголетия (видео)

Американка Ширли Гудман известна в соцсетях как "танцующая бабушка". Женщина начала танцевать в 8 лет, а уже в 17 открыла собственную танцевальную школу. Недавно она отпраздновала юбилей и рассказала как ей удается сохранять такой запас бодрости.

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100 летняя Ширли Гудман из США отпраздновала юбилей и затанцевала зажигательный танец. Женщина также поделилась своим секретом долголетия. Об этом сообщает Today.

Американка известна в социальных сетях как "танцующая бабушка". Она стала популярной благодаря роликам, которые ее семья публикует в Instagram. На видео она танцует чечетку, шимми, исполняет танец с ниткой и просто весело проводит время со своими близкими.

По-настоящему Гудман стала популярной в 2019 году, когда в возрасте 96 лет на свадьбе своего племянника исполнила танец Tush Push с поворотами и ударами ногами, в то время как другие, гораздо более молодые гости, едва поспевали за ней.

14 марта ей исполнилось 100 лет. Празднования, которые продолжались целых пять дней, включали в себя много танцев.

"Я чувствую себя прекрасно — 100 для меня просто цифра. Я бы посоветовал людям, если они вообще любят музыку, продолжать жить ею и не сидеть дома в кресле-качалке", — рассказала Гудман, которая живет отдельно в Сарасоте, штат Флорида.

Американка поделилась своим секретом долголетия. Она ежедневно занимается йогой со своей дочерью Джоан через FaceTime. Но все же ее наибольшей страстью являются танцы, которые она активно демонстрирует на своей странице в социальных сетях.

Гудман начала заниматься танцами с восьми лет. Отец научил ее танцевальным движениям. В возрасте 17 лет она создала свою собственную танцевальную школу, где преподавала балет и бальные танцы.

Несмотря на свой возраст женщина продолжала заниматься спортом. Она играла в теннис до 90 лет, а также занималась гольфом.

Ранее Фокус писал, что британка дожила до 108 лет благодаря алкогольным напиткам в обед. Мэри Энн Клифтон, которой исполнилось 108 лет, поделилась своею "тайной" долголетия. Женщина думает, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления.

Также сообщалось, что пожилая женщина случайно разбила скульптуру за $42 тыс. на ярмарке современного искусства. Скульптура была застрахована, что спасло галерею от возмещения ущерба.