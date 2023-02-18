Пожилая женщина случайно разбила скульптуру за $42 тыс. на ярмарке современного искусства

Скульптура была застрахована, что спасло галерею от возмещения ущерба.

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Фарфоровая скульптура в форме собаки из резинового шарика стоимостью 42 тысячи долларов, автором которой является известный американский художник Джефф Кунс, превратилась в кучу осколков после того, как на художественной ярмарке современного искусства Art Wynwood в Майами пожилая женщина решила потрогать ее, чтобы убедиться, что фигура действительно не резиновая, сообщает Miami Herald.

Блестящая ярко-синяя скульптура была выставлена на стенде Bel-Air Fine Art. Стивен Гэмсон, художник и коллекционер произведений искусства из Уинвуда, снял на видео последствия инцидента и рассказал Miami Herald, что разрушенное произведение оказалось самой популярной достопримечательностью. Оно привлекло столько же внимания публики, как, например, ДТП.

Работница галереи пришла с веником и совком, куда собрала осколки, а Гэмсон за кадром пошутил, что готов купить скульптуру даже в таком виде, поскольку это искусство.

Виновницей происшествия стала пожилая женщина, коллекционер произведений искусства. Она постучала по скульптуре, потому что ей было любопытно посмотреть, настоящий ли это воздушный шар. Фигурка с громким стуком упала на пол и разлетелась на куски.

По словам художественного консультанта Bel-Air Fine Art Бенедикта Калуха, дорогое произведение искусства было застраховано.

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Кто такой Джефф Кунс

Джефф Кунс – американский художник, известный своим пристрастием к китчу, особенно в скульптуре. Его работы входят в число самых дорогих произведений современных художников. Например, он создавал вульгарные порнографические изображения себя и своей бывшей жены – итальянской порнозвезды Чиччолины. 20 лет Кунс занимался тем, что совершенствовал скульптуру гигантского куска пластилина.

Творчество Кунса у многих вызывает противоречивые мнения. Например, искусствовед Роберт Хьюз утверждал, что Джефф "не мог вырезать свое имя на дереве". Особенно его взбесило то, что Кунс не создает свои объекты сам, а доверяет это своей команде из 148 помощников.

Скептики сравнивают его с Энди Уорхоллом, а фанаты почитают его как американского гения, который, как они настаивают, оказал основополагающее влияние на современное искусство.

Работы Кунса включают в себя Щенка, вест-хайленд-терьера высотой 13 метров, покрытого живыми цветами, и пластилин Play-Doh, разноцветную гору высотой 3 метра из детского модельного комплекса, сделанную из алюминия, которая, по его словам, была вдохновлена его сыном Людвигом.

Его первым крупным успехом в искусстве стало шоу 1988 года под названием "Банальность" , где были представлены фарфоровые фигурки Майкла Джексона и его шимпанзе почти в натуральную величину, а также полуобнаженная блондинка, обнимающая Розовую пантеру.

В 1991 году Кунс женился на Чиччолине, итальянской порнозвезде, настоящее имя которой Илона Сталлер. Она избиралась в итальянский парламент и даже однажды предложила заняться сексом с иракским диктатором Саддамом Хусейном, если он освободит заложников.

Впервые увидев ее в порножурнале, Кунс прилетел в Рим и отправился за кулисы после одного из ее выступлений. Он убедил звезду поучаствовать в создании скандальной серии скульптур и картин под названием Made In Heaven ("Сделано на небесах"), в которой он был обнажен, а она – едва одета.

Критики были потрясены, но Кунс настаивал, что это не порнография, потому что "секс с любовью – это более высокое состояние".

Несмотря на отговорки друзей, Джефф женился на итальянке. В 1992-м у них родился сын Людвиг, однако уже через год после его появления супруги развелись. Сталлер забрала сына в Италию, а Кунс обвинил ее в похищении ребенка. Художник спустил на суды миллионы долларов, но проиграл их. Он был так разгневан на свою бывшую жену, что уничтожил все оставшиеся у него совместные работы.

У художника есть еще шестеро детей от второй жены, южноафриканской художницы Джастин Уилер.

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