В Киеве открылись футуристические "Сады грез": до чего нас доведут технологии – до рая или до ада

В столичном Центре современного искусства М17 открылась яркая футуристическая выставка под названием "Сады грез", которая и очаровывает и пугает одновременно дерзкими фантазиями художников из Японии, Китая, США, Германии и Украины.

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Если хотите попасть в мир будущего – вам на выставку "Сады грез" в столичный Центр современного искусства М17. Там его выстроили американские, японские, немецкие, китайские и украинские художники. Начинается экспозиция с видов ночного сада, над которым звездное небо, потом мы перемещаемся в глубины вселенной и отдаленное будущее, где женщины красивы, но у них почему-то из живота торчат щупальца, а одна нога – собачья. Генная инженерия нас заводит все дальше – в бионизм, когда люди больше похожи на медуз. Потом от этого мы совсем выгораем, о чем говорит скульптура "Мужчины-спички", и тут задаешься вопросом: не завела ли человечество дорога к раю – в ад?

Куратор футуристической выставки Наталья Шпитковская (она же — директор M17) выстроила оригинальный образный ряд из работ мировых звезд contemporary art, в котором прослеживается четкая логика.

Одна из главных метафор – построение человечеством рая – для себя, любимых, понятно. А с чем, в первую очередь, ассоциируется рай? Правильно – с садом. Авторы пишут в предисловии: "Люди издавна обращались к садам – как реальным, так и мнимым – в поисках убежища от исступленной реальности: от сакрального пространства райского Эдемского сада – места безусловной любви, радости, исполнения мечтаний, к садам философов. Последние становились моделью и местом самосовершенствования и саморазвития, священным источником покоя и просветления: эти ассоциации хранятся в информационном поле человечества на протяжении веков. Но куда заведет воображение человека в поисках рая? Стремительное технологическое развитие и эволюция искусственного интеллекта ставят под вопрос сохранение первенства за человеком. Проект сосредотачивается на исследовании воображаемых миров, взглядах на сосуществование человека с ИИ, расширении горизонтов синтетической биологии, виртуальности и реальности, а также на метафоре закладывающегося уже сегодня храма будущего. Подвластное физической бренности тело обретет ли вечную жизнь в искусственных мирах". Отлично: вопросы заданы – какие же ответы?

Начинается экспозиция с ночных пейзажей Анатолия Ганкевича (Украина). Здесь представлен цикл его полотен "Ночь в раю". Деревья, сквозь которые видна феерия звездного неба. Он пишет, что у него ночной сад вызвал "ностальгически-мистические ощущения".

Анатолий Ганкевич, цикл полотен "Ночь в раю" Фото: Константин Рылев

Но контуры деревьев постепенно исчезают и остается одна феерия светил, которая завораживает – мы как бы погружаемся постепенно в космос, отталкиваясь от бренной земной поверхности.

Анатолий Ганкевич, проект "Ночь в раю" Фото: Константин Рылев

В следующем зале на нас уже по полной обрушивается космический мир будущего без всякой ностальгии. "Сможем ли мы, как человечество, сохранить свою уникальность в мире, где технологии развиваются бешеными темпами? Где граница между реальным и цифровым мирами?". Я бы даже поставил вопрос слегка иначе: где граница между человеком и не человеком?

Китаянка Чао Фей предлагает на двух вертикальных экранах, напоминающих, как она указывает, мобильные телефоны, полюбоваться девушкой будущего. Работа называется "Оз", отсылая к известной сказочной стране. Красивая, наголо бритая девица тут парит в космическом пространстве, а у нее из живота периодически появляются зловещие щупальца, как в фантастическом хорроре "Чужой". Но этот самый чужой — совсем не разрывает ее на кусочки. Девушка прекрасно сосуществует с этим "чужим" у себя внутри. Они – одно целое. Возможно, она напротив – других при помощи этих щупалец на раз порвет. Опасная красавица!

Чао Фей, видео "Оз" (2022) Фото: Константин Рылев

А прямо под ней, на полу, расположилась скульптура другой девушки: работа японки Мегуми Охата под названием "Мудзина&Хаори". Этот "постчеловек" (как указано) скорее вызывает жалость, она — жертва ужасных экспериментов: у нее на спине шрамы в виде цветов, а задняя нога плавно переходит в собачью или волчью лапу. Девушка ползет и словно молит о помощи.

Инсталляции японской художницы Мегуми Охата Фото: Константин Рылев

Над ней, пожалуй, центральный арт-объект выставки – работа Aljoscha. Это украинский художник Алексей Протупин (родом из Лозовой), который прославился инсталляциями, где он развивает идеи биоизма, биофутуризма, то бишь идеи, что в будущем люди будут творить (и, наверное, сами превращаться) в новые формы жизни, которые, возможно, будут питаться светом.

На выставке его скульптура из оргстекла "Райская инженерия" — розовая, полупрозрачная субстанция, напоминающая разорванную медузу. Инсталляция занимает более половины всего экспозиционного пространства. Хочется ли мне превратиться в это? Не уверен, поскольку мне не ясно: насколько у этого существа интересное существование? Оно будет только парить в космосе? А его не съедят те, у которых есть зубы? В общем, при взгляде на "Райскую инженерию" — светло и тревожно одновременно.

"Райская инженерия", Алеша Фото: Константин Рылев

Тут же на экране можно увидеть словно специально под Существо разработанную среду обитания – это "Машинные галлюцинации" турецко-американского художника Рефика Анадола. На экране мы наблюдаем, как в калейдоскопе, разные галактики, которые комбинируются в узоры. Фишка в том, что Рефик попросил у NASA разрешение на снимки космоса телескопом "Хаббл", загрузил их в ИИ и получил на выходе вселенский, постоянно меняющийся, калейдоскоп.

Рефик Анадол, "Машинные галлюцинации" (2021) Фото: Константин Рылев

На втором этаже мы видим уже гораздо менее оптимистическую работу — скульптуру "Мужчины-спички" немца Вольфганга Стиллера. Там два мужика в форме сгоревших спичек. То есть, современные люди, так активно рвущиеся в рай и вкалывающие с утра ночи до такой степени, что происходит эффект выгорания. Сгорели на работе: хотели в рай – попали в ад.

Вольфганг Стиллер, "Мужчины-спички" (2013) Фото: Константин Рылев

Для этих скульптур тут и интерьер подходящий – это абстрактные картины Анны Мироновой с чем-то пылающим — розово-красным. Хорошо горим! Цикл полотен называется "Где рождается тишина". Видимо, там же, где и заканчивается – выгорать можно и по-тихому.

Анна Миронова, цикл полотен "Где рождается тишина" (2024)

Будто в утешение посетителям в финале видео в темной комнате, где на экране – просто зеленый лес. Не все выгорело изнутри и снаружи. Не все потеряно. Главное — вовремя остановиться, упав на поляну.

Справки о художниках, представленных на экспозиции

Витрина экспозиции "Сады грез"

Чао Фэй – современная художница, которая входит в Топ-5 художников Китая. Ее работы были представлены во многих мировых культурных институциях, в частности, в Центре Помпиду в Париже и MoMA PS1 в Нью-Йорке. Чао Фэй в своем творчестве сосредотачивается на стремительных изменениях, происходящих в обществе сегодня, и текучести мира, в котором культуры смешиваются и развиваются в процессе эволюции.

Рефик Анадол – турецко-американский медиа-художник, пионер эстетики машинного интеллекта, обладатель многочисленных премий и наград. Его работы в MoMA (Нью-Йорк), Центре Помпиду, Pinakothek der Moderne, на арт-ярмарке Art Basel. Работает с искусственным интеллектом, создавая "машинные галюцинации" и таким образом обращается к вопросу, могут ли машины мечтать? Используя широкие массивы данных и алгоритмы искусственного интеллекта, художник стремится визуализировать мечты машин, создавая неземные пейзажи, преодолевающие границу между цифровым и физическим пространством.

Алеша (Aljoscha) – украинский художник. Его работы находятся в ряде мировых музейных коллекциях: в Tate Modern в Лондоне и Museum Ludwig в Кельне. Его произведения были показаны на таких престижных арт-ярмарках, как TEFAF в Европе и в США. Инсталляции Алеши погружают в бытие полупрозрачных и нежно окрашенных синтетических органических форм. Направление – биоизм.

Анатолий Ганкевич – украинский художник, известный своей уникальной техникой с элементами имитации мозаики. В прошлом году проект Ганкевича "Ночь в раю" был представлен ​​в галерее Frédérick Mouraux Gallery в Антверпене (Бельгия). Художник базирует свое творчество на создании определенной ностальгично-мистической атмосферы.

Мегуми Охата – японская художница, лауреат второй премии Batsford Prize 2019, участница artist talk Reimagining Human Body (Переосмысление человеческого тела) в Tate Modern (Лондон) в 2023 году. Ее скульптуры — с текстилем из искусственной кожи, содержащей отпечаток текстуры собственной кожи. Охата воспринимает свое искусство как продолжение тела.

Вольфганг Стиллер – немецкий художник. Занимается творчеством уже почти 40 лет, за которые он застал падение Берлинской стены и расцвет массовой поп-культуры. Его работы представлены в престижных музейных коллекциях мира от Китая до Германии. Вольфганг Стиллер в своих работах анализирует современное общество с черным юмором. Человеческая голова как центр психики и личности является сквозным мотивом для Стиллера.

Анна Миронова – украинская художница, недавно избранная членом-корреспондентом НАИ Украины, преподавательница на кафедре дизайна Института искусств в Киевском университете имени Бориса Гринченко. Еще в 2016 году Анна Миронова вошла в рейтинг Forbes самых успешных представителей современного украинского искусства. Анна Миронова создает живопись, графику, арт-объекты и фотографии. В своем творчестве художник нередко исследует пространство Вселенной и пространство в человеке – то пространство памяти, которое достигает времен "творения вещей". Для выставочного проекта "Сады грез" Анна Миронова создала новые произведения искусства, отражающие метафизические ландшафты и неизвестные горизонты.

Выставка продлится до 20 октября.