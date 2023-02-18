Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Літня жінка випадково розбила скульптуру за $42 тис. на ярмарку сучасного мистецтва

Джефф Кунс
Фото: Getty | Власник фарфорової фабрики Мішель Бернардо та Джефф Кунс на виставці Balloon Dog Blue 2021

Скульптуру було застраховано, що врятувало галерею від відшкодування збитків.

Related video

Порцелянова скульптура у формі собаки з гумової кульки вартістю 42 тисячі доларів, автором якої є відомий американський художник Джефф Кунс, перетворилася на купу осколків після того, як на художньому ярмарку сучасного мистецтва Art Wynwood у Маямі жінка похилого віку вирішила доторкнутися до неї, щоб переконатися, що фігура справді не гумова, повідомляє Miami Herald.

Блискуча яскраво-синя скульптура була виставлена на стенді Bel-Air Fine Art. Стівен Гемсон, художник і колекціонер творів мистецтва з Вінвуда, зняв на відео наслідки інциденту і розповів Miami Herald, що зруйнований витвір виявився найпопулярнішою пам'яткою. Він привернув стільки уваги публіки, як, наприклад, ДТП.

Працівниця галереї прийшла з віником та совком, куди зібрала уламки, а Гемсон за кадром пожартував, що готовий купити скульптуру навіть у такому вигляді, оскільки це мистецтво.

Винуватицею пригоди стала жінка похилого віку, колекціонерка творів мистецтва. Вона постукала по скульптурі, бо їй було цікаво подивитися, чи це справжня повітряна куля. Фігурка з гучним стукотом упала на підлогу і розлетілася на шматки.

За словами мистецького консультанта Bel-Air Fine Art Бенедикта Калуха, дорогий витвір мистецтва було застраховано.

скульптура Fullscreen
Було
скульптура Fullscreen
Стало

Хто такий Джефф Кунс

Джефф Кунс — американський художник, відомий своєю пристрастю до кітчу, особливо у скульптурі. Його роботи входять до числа найдорожчих творів сучасних художників. Наприклад, він створював вульгарні порнографічні зображення себе та своєї колишньої дружини – італійської порнозірки Чиччоліни. 20 років Кунс займався тим, що вдосконалював скульптуру гігантського шматка пластиліну.

Творчість Кунса у багатьох викликає суперечливі думки. Наприклад, мистецтвознавець Роберт Хьюз стверджував, що Джефф "не міг вирізати своє ім'я на дереві". Особливо його розлютило те, що Кунс не створює свої об'єкти сам, а довіряє це своїй команді зі 148 помічників.

Скептики порівнюють його з Енді Уорголлом, а фанати шанують його як американського генія, який, як вони наполягають, вплинув на сучасне мистецтво.

Роботи Кунса включають Щеня, вест-хайленд-тер'єра заввишки 13 метрів, покритого живими квітами, і пластилін Play-Doh, різнокольорову гору заввишки 3 метри з дитячого модельного комплексу, зроблену з алюмінію, яка, за його словами, була натхненна його сином Людвігом.

Його першим великим успіхом у мистецтві стало шоу 1988 року під назвою "Банальність", де були представлені порцелянові фігурки Майкла Джексона і його шимпанзе майже в натуральну величину, а також оголена блондинка, що обіймає Рожеву пантеру.

1991 року Кунс одружився з Чиччоліною, італійською порнозіркою, справжнє ім'я якої Ілона Сталлер. Вона обиралася в італійський парламент і навіть якось запропонувала зайнятися сексом з іракським диктатором Саддамом Хусейном, якщо він звільнить заручників.

Вперше побачивши її в порножурналі, Кунс прилетів до Риму і вирушив за лаштунки після одного з її виступів. Він переконав зірку взяти участь у створенні скандальної серії скульптур і картин під назвою Made In Heaven ("Зроблено на небесах"), в якій він був оголений, а вона ледь одягнена.

Критики були вражені, але Кунс наполягав, що це не порнографія, тому що "секс із любов'ю — це вищий стан".

Незважаючи на відмовки друзів, Джефф одружився з італійкою. 1992-го у них народився син Людвіг, проте вже через рік після його появи подружжя розлучилося. Сталлер забрала сина до Італії, а Кунс звинуватив її у викраденні дитини. Художник спустив на суди мільйони доларів, але програв їх. Він був такий розгніваний на свою колишню дружину, що знищив всі спільні роботи, що залишилися в нього.

У художника є ще шестеро дітей від другої дружини, південноафриканської художниці Джастін Вілер.

Виставка робіт Джеффа Куснса

Раніше Фокус писав, що викрадену нацистами картину Василя Кандинського продадуть наступного року на аукціоні Sotheby's за 45 мільйонів доларів.