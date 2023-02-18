Літня жінка випадково розбила скульптуру за $42 тис. на ярмарку сучасного мистецтва

Скульптуру було застраховано, що врятувало галерею від відшкодування збитків.

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Порцелянова скульптура у формі собаки з гумової кульки вартістю 42 тисячі доларів, автором якої є відомий американський художник Джефф Кунс, перетворилася на купу осколків після того, як на художньому ярмарку сучасного мистецтва Art Wynwood у Маямі жінка похилого віку вирішила доторкнутися до неї, щоб переконатися, що фігура справді не гумова, повідомляє Miami Herald.

Блискуча яскраво-синя скульптура була виставлена на стенді Bel-Air Fine Art. Стівен Гемсон, художник і колекціонер творів мистецтва з Вінвуда, зняв на відео наслідки інциденту і розповів Miami Herald, що зруйнований витвір виявився найпопулярнішою пам'яткою. Він привернув стільки уваги публіки, як, наприклад, ДТП.

Працівниця галереї прийшла з віником та совком, куди зібрала уламки, а Гемсон за кадром пожартував, що готовий купити скульптуру навіть у такому вигляді, оскільки це мистецтво.

Винуватицею пригоди стала жінка похилого віку, колекціонерка творів мистецтва. Вона постукала по скульптурі, бо їй було цікаво подивитися, чи це справжня повітряна куля. Фігурка з гучним стукотом упала на підлогу і розлетілася на шматки.

За словами мистецького консультанта Bel-Air Fine Art Бенедикта Калуха, дорогий витвір мистецтва було застраховано.

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Хто такий Джефф Кунс

Джефф Кунс — американський художник, відомий своєю пристрастю до кітчу, особливо у скульптурі. Його роботи входять до числа найдорожчих творів сучасних художників. Наприклад, він створював вульгарні порнографічні зображення себе та своєї колишньої дружини – італійської порнозірки Чиччоліни. 20 років Кунс займався тим, що вдосконалював скульптуру гігантського шматка пластиліну.

Творчість Кунса у багатьох викликає суперечливі думки. Наприклад, мистецтвознавець Роберт Хьюз стверджував, що Джефф "не міг вирізати своє ім'я на дереві". Особливо його розлютило те, що Кунс не створює свої об'єкти сам, а довіряє це своїй команді зі 148 помічників.

Скептики порівнюють його з Енді Уорголлом, а фанати шанують його як американського генія, який, як вони наполягають, вплинув на сучасне мистецтво.

Роботи Кунса включають Щеня, вест-хайленд-тер'єра заввишки 13 метрів, покритого живими квітами, і пластилін Play-Doh, різнокольорову гору заввишки 3 метри з дитячого модельного комплексу, зроблену з алюмінію, яка, за його словами, була натхненна його сином Людвігом.

Його першим великим успіхом у мистецтві стало шоу 1988 року під назвою "Банальність", де були представлені порцелянові фігурки Майкла Джексона і його шимпанзе майже в натуральну величину, а також оголена блондинка, що обіймає Рожеву пантеру.

1991 року Кунс одружився з Чиччоліною, італійською порнозіркою, справжнє ім'я якої Ілона Сталлер. Вона обиралася в італійський парламент і навіть якось запропонувала зайнятися сексом з іракським диктатором Саддамом Хусейном, якщо він звільнить заручників.

Вперше побачивши її в порножурналі, Кунс прилетів до Риму і вирушив за лаштунки після одного з її виступів. Він переконав зірку взяти участь у створенні скандальної серії скульптур і картин під назвою Made In Heaven ("Зроблено на небесах"), в якій він був оголений, а вона ледь одягнена.

Критики були вражені, але Кунс наполягав, що це не порнографія, тому що "секс із любов'ю — це вищий стан".

Незважаючи на відмовки друзів, Джефф одружився з італійкою. 1992-го у них народився син Людвіг, проте вже через рік після його появи подружжя розлучилося. Сталлер забрала сина до Італії, а Кунс звинуватив її у викраденні дитини. Художник спустив на суди мільйони доларів, але програв їх. Він був такий розгніваний на свою колишню дружину, що знищив всі спільні роботи, що залишилися в нього.

У художника є ще шестеро дітей від другої дружини, південноафриканської художниці Джастін Вілер.

[ + – ] Виставка робіт Джеффа Куснса

Раніше Фокус писав, що викрадену нацистами картину Василя Кандинського продадуть наступного року на аукціоні Sotheby's за 45 мільйонів доларів.