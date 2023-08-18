"Я — зло": в Британии медсестру признали виновной в смерти 7 младенцев, включая тройняшек

По данным СМИ, женщина вводила больным детям воздух в кровь и молоко в желудок через назогастральные трубки. Также она отравляла младенцев, добавляя инсулин к внутривенному питанию и вмешивалась в работу дыхательных трубок.

Медсестра из неонатального отделения одной из британских больниц признана виновной в убийстве семи новорожденных и попытке убийства шестерых других детей. Это произошло после длительной однолетней кампании обмана, в которой она жестоко злоупотребляла уязвимостью больных младенцев и их родителей. Об этом пишет агентство AP.

После 22 дней слушаний присяжные Манчестерского королевского суда признали 33-летнюю Люси Летби виновной в убийстве младенцев, включая две тройни, в неонатальном отделении больницы графини Честер на северо-западе Англии. Эти преступления происходили в период с июня 2015 по июнь 2016 года. Судебное наказание будет объявлено в следующий понедельник.

Старший прокурор Паскаль Джонс подчеркнул, что медсестра выдавала свое болезненное любопытство и фальшивое сострадание за реальное, что нанесло невосполнимую боль многим родителям. Дети, пережившие ее нападения, остаются с необратимыми последствиями вплоть до сих пор.

Джонс подчеркнул, что такие действия представляют "полное предательство доверия", которое ей было оказано.

Родственники погибших выразили признательность присяжным, которые за 145 дней тяжелых слушаний в октябре прошлого года вынуждены были выслушать все детали этой мучительной истории.

В заявлении, которое было зачитано вне суда, они выразили благодарность всем, кто участвовал в судебном процессе. По их словам, прошедший судебный процесс был чрезвычайно сложным и пыткой для всех вовлеченных.

Хотя мотивы Летби остаются туманными, масштаб ее злодеяний указывает на то, что они были хорошо спланированы.

Как медсестра убивала младенцев

Ей предъявляют обвинения в преднамеренном причинении вреда младенцам разными способами, включая введение воздуха в кровь и введение воздуха или молока в желудок через назогастральные трубки. Ее также обвиняли в отравлении младенцев, добавляя инсулин к внутривенному питанию и вмешательство в работу дыхательных трубок.

Сразу после вынесения приговора британское правительство начало независимое расследование, которое охватит все аспекты происходившего в больнице, включая реакцию персонала на высказанные опасения.

Министр здравоохранения Стив Барклай уверен, что расследование даст ответы на вопросы родителей и семей, ставших жертвами этой трагедии. Они также смогут активно участвовать в определении масштабов расследования, если это будет необходимо.

Записка, найденная полицией в доме Летби после ее первого ареста в 2018 году, теперь будет звучать как леденящее душу признание, пишет AP.

"Я не заслуживаю жизни", — написала она на зеленой липкой записке, показанной в суде. "Я убила их специально, потому что я недостаточно хороша, чтобы заботиться о них".

"Я ужасный злой человек", — написала она. "Я — ЗЛО, Я СДЕЛАЛА ЭТО".

Напомним, в июне СМИ писали, что в Польше в Варшаве с края крыши многоквартирного дома сняли 4-летнюю девочку, которая там гуляла сама. Мать девочки в этот момент была пьяна.

Ранее, в феврале, сообщалось о том, что в турецком городе Хате младенец провел под завалами после землетрясения более 100 часов. Ребенок оказался вполне здоровым, несмотря на то, что длительное время голодал.