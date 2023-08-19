Как обычный подсудимый: Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму на следующей неделе, — CNN

По словам журналистов, на данный момент Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. Сообщается, что даже по стандартам США тюрьма округа Фултон имеет репутацию места заключения со "сложными" условиями.

Бывший президент США Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму округа Фултон уже на следующей неделе. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, на данный момент Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. Ожидается, что его сдача и предъявление ему обвинений в Джорджии будут отличаться от того, как это происходило по предыдущим трем уголовным делам.

Сообщается, что процесс задержания обычного обвиняемого может затянуться на несколько часов. Однако для Трампа все, возможно, пройдет быстрее.

Как заявил шериф округа Фултон Пэт Лабат, он будет вести себя с бывшим американским президентом так же, как и с другими обычными подсудимыми.

По словам бывшего прокурора Криса Тиммонса, в тюрьме округа Фултон еще не было бывших президентов США.

"Так что никто точно не знает, как будет проходить процедура", — заметил он.

По словам журналистов, даже по стандартам США тюрьма округа Фултон имеет репутацию места заключения со "сложными" условиями.

Напомним, что 15 августа сообщалось, что Дональду Трампу предъявили четвертое обвинение. Бывшего президента США обвинили в попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года в штате Джорджия. По словам окружного прокурора Фани Уиллис, фигурантам расследования установили дедлайн до 25 августа, иначе они будут арестованы.

Также 4 августа сообщалось, что бывший американский президент не признал своей вины по делу о штурме Капитолия. После судебного заседания он назвал предъявленное ему обвинение "преследованием" и сказал, что это "очень печальный день для Америки".