В российской ФСБ хотят более агрессивной войны и увольнения министра обороны Шойгу, — СМИ

Пять источников подтвердили журналистам, что в РФ хотят введения военного положения и проведения мобилизации. В то же время несмотря на то, что репутация президента Владимира Путина также пострадала после мятежа Евгения Пригожина, россияне не видят альтернативы.

В российских органах госбезопасности, то есть вражеской ФСБ, поддерживают увольнение министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Генерального штаба Валерия Герасимова. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 20 августа.

По словам двух неназванных лиц, попытка главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отстранить от должностей Шойгу и Герасимова имела определенную поддержку. Более того, пять человек, осведомленных в ситуации, подтвердили стремление сторонников жесткой линии безопасности перейти к более агрессивному ведению войны.

По данным источников, с этой целью россияне хотят замены Шойгу, введения военного положения на территории России и проведения полномасштабной мобилизации населения.

"Но пока нет никаких признаков того, что их устранят, а российского генерала Сергея Суровикина, которого допрашивали относительно неудачного мятежа, с тех пор никто не видел", — подчеркнули в СМИ.

Представитель берлинского аналитического центра SWP Николай Петров в комментарии медиа рассказал, что попытка военного мятежа Пригожина повлияла и на "несокрушимый имидж" самого президента Владимира Путина. Однако российская элита все равно видит в нем лучшую гарантию выживания, не имея альтернативы.

"В то время, когда непонятно, что произойдет, если Путин уйдет, в интересах элиты сохранить статус-кво", — сказал Петров.

Напомним, 17 июля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что генерал ВС РФ Сергей Суровикин был лишен полномочий. Его задержание связывали с мятежом ЧВК "Вагнер".

Недавно, 15 августа, в СМИ проинформировали, что Суровикину приказали молчать до момента, пока о нем не забудут. Журналисты отметили, что российский генерал находится под домашним арестом и его судьба зависит от решения президента Владимира Путина.