Несанкционированные лето: журналисты выяснили, как российские олигархи отдыхают в Европе (видео)

По словам журналистов, во Франции и Италии можно заметить отели, виллы и частные самолеты олигархов, которые поддерживают политику Кремля.

Пятизвездочные отели российских олигархов в Европе возобновляют свою работу после санкций или успешно переписываются на менеджеров. Речь пойдет о собственности близких к Кремлю миллиардеров в Италии и Франции. Об этом сообщает в своем расследовании "Украинская правда".

По словам журналистов, в этих странах можно заметить и частные самолеты олигархов, которые и дальше поддерживают политику Кремля.

Отели во Франции Геннадия Тимченко и его супруги

В расследовании говорится, что российский олигарх Геннадий Тимченко, один из главных друзей Владимира Путина является одним из 10 самых богатых людей в России. Он и его жена находятся под "максимальными санкциями".

Сообщается, во Франции у Тимченко есть сеть отелей, которые работают до сих пор. К примеру, в Ле-Лаванду находится пятизвездочный отель "Клаб де Кавальер и Спа". Его главной владелицей является жена Тимченко Елена.

Геннадий Тимченко с женой Еленой Фото: Украинская правда

По словам журналистов, еще в марте 2023 года отель не работал. Однако спустя пять месяцев – там заметили отдыхающих туристов.

"Отель "Клаб де Кавальер и Спа", отличающийся сдержанной роскошью и непередаваемым очарованием, импозантно возвышается на берегу красивого пляжа с мелким песком", — сказано на сайте отеля.

Клаб де Кавальер и Спа Фото: Скриншот

Издание сообщило, что отель, похоже, получил разрешение на работу от французского правительства. Кроме того, продолжает работать и другой отель семьи Тимченко, который находится недалеко от курорта Куршавель. Речь идет о заведении "Гран Кер и Спа". На сайте говорится, что он предлагает гостям "высокий уровень 4-звездочного обслуживания".

Гран Кер и Спа Фото: Украинская правда

По словам журналистов, оба отеля контролируются одной компанией, президентом которой была жена Тимченко Елена. Однако после того, как против нее ввели санкции после 24 февраля 2022 года, она сложила полномочия, но осталась бенефициаром. Во французских реестрах о решении управления компаний сообщается, что деньги, полученные от эксплуатации отелей, не будут поступать Елене Тимченко напрямую или через посредников.

Отели в Италии Владимира Евтушенкова

В расследовании говорится, что Владимир Евшутенков — это российский миллиардер, который является совладельцем предприятия-поставщика радиооборудования Минобороны России. В Форте-дей-Марми находится отель под названием Dalmazia beach club. Он принадлежит компании, владельцем которой является приближенный к Евтушенкову человек. До декабря 2022 года отель принадлежал компании "Интурист", которая была частью концерна непосредственно Евшутенкова.

Владимир Евтушенков Фото: Скриншот

Также сообщается, что недалеко от Dalmazia beach club находится другой пятизвездочный отель Principe, который также до конца 2022 года принадлежал концерну Евтушенкова. Теперь он принадлежит российскому "Отель-Холдинг", зарегистрированному в 2022 году. Владельцем холдинга является Елена Брусилова, которую называют гражданской женой Евтушенкова.

Владимир Евтушенков и Елена Брусилова Фото: Скриншот

Dalmazia beach club Фото: Скриншот

Сообщается, что сейчас заведение Principe работает. По словам журналистов, там много отдыхающий, в том числе туристов из России. Номер в этом отеле стоит около 1900 евро за ночь. В 2022-м году компания, владеющая отелем, получила рекордную выручку — почти 11 млн евро.

Principe Фото: Скриншот

Журналисты отметили, что с бизнесом Евтушенкова аффилирована компания "Кронштадт", которая занимается производством БПЛА.

Вилла в Сентр-Тропе Андрея Бокарева

Издание сообщает, что Андрей Бокарев — российский олигарх, который до 2017 года был совладельцем концерна "Калашников". Также является совладельцем компании "ТрансМашХолдинг". Более того, Бокарев и Евтушенков присутствовали на встрече с Путиным в Кремле во время первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Владимир Путин и Андрей Бокарев Фото: Скриншот

Сообщается, что в Сентр-Тропе у семьи Бокарева есть вилла. Оттуда в июле 2023 года в социальных сетях начала публиковать фотографии бывшая жена Бокарева Ольга. По словам журналистов, женщина отдыхает там более месяца. Там же находится и дочка Бокарева с подругой. Примечательно, что эта подруга является внучкой другого российского олигарха, владельца футбольного клуба "ЦСК Москва" Евгения Гинера.

Бывшая жена Бокарева Ольга Фото: Скриншот Дочь Андрея Бокарева

Евгений Гинер Фото: Скриншот

В расследовании говорится, что отдыхать семьи российских олигархов любят в клубе "Опера" на Лазурном берегу в Сентр-Тропе. Отмечается, что иногда для гостей клуб включает сигнал воздушной тревоги для развлечения.

Клуб "Опера" Фото: Скриншот

Расследоване "Украинской правды" об отдыхе олигарфов РФ в Европе

Напомним, что ранее сообщалось о том, что семьи экс-чиновников Украины заметили в Монако. Журналисты в новом расследовании заметили множество дорогостоящих автомобилей на украинских номерах. При этом, некоторые граждане, которые остались во время войны в королевстве, начали менять регистрацию на иностранную, чтобы избежать излишнего внимания.