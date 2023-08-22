"Изменить статус": Си и Путин попытаются исправить свою положение на саммите БРИКС, — Bloomberg

По мнению издания, оба лидера используют встречу для укрепления своих международных позиций, однако неясно, поможет ли это смягчить влияние США.

В рамках ежегодного саммита БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР, председатель Китая Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин надеются найти утешение, сталкиваясь с собственными внутренними и внешними трудностями. Об этом 22 августа пишет американское медиа Bloomberg.

Как отмечают журналисты, для Си Цзиньпина, который сталкивается с замедлением экономики, кризисом на рынке недвижимости и напряженностью в торговле со США, текущий саммит БРИКС предоставляет возможность укрепить свой политический имидж и обсудить важные вопросы с партнерами.

Ситуация у Владимира Путина выглядит еще сложнее, поскольку он пропустит личное присутствие на встрече из-за опасения международного ордера на арест, но выступит с удаленной речью.

Оба лидера стремятся использовать эту встречу с коллегами из БРИКС — Бразилии, Индии и ЮАР — для укрепления своей международной позиции, объединения против США и расширения торговых возможностей.

Основным шагом в этом направлении станет расширение группы. Хотя консенсус уже достигнут, остаются вопросы о том, как и когда новые члены, такие как Индия, могут присоединиться к ней, учитывая опасения некоторых стран, что БРИКС может превратиться в блок в пользу Китая. Интерес к присоединению проявили даже страны, как Саудовская Аравия и Индонезия.

Саммит также будет уделять внимание расширению торговли национальными валютами, чтобы уменьшить зависимость от доллара, а также усилению роли Нового банка развития БРИКС.

Тем не менее, есть препятствия: группа БРИКС до сих пор оказывала ограниченное влияние на мировую политическую арену, а ее члены продолжают занимать второстепенные позиции в международных институтах.

Си Цзиньпин и Владимир Путин стремятся изменить этот статус, и тот факт, что множество стран выразили интерес к присоединению к группе, является символическим шагом в этом направлении, отмечает издание.

Остаются вопросы о том, какие конкретные результаты может дать более разнообразный состав БРИКС, и сможет ли увеличение числа стран в группе помочь смягчить влияние США в мировой арене, добавляют журналисты.

Напомним, 21 августа СМИ писали о том, что неявка Путина на саммит БРИКС указывает на ограниченность его путешествий и изоляцию России

Ранее, 19 августа, сообщалось, что Путина не будет на Генассамблее ООН в составе делегации от РФ. В Кремле сообщили, что Путин поручил возглавить делегацию главе МИД РФ Сергею Лаврову.