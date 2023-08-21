Неявка Путина на саммит БРИКС указывает на ограниченность его путешествий и изоляцию России, — CNN

Глава Кремля не может свободно передвигаться по миру. Двери для него открыты только в Беларуси, государствах Центральной Азии, Африки, Иране, Индии и еще в нескольких странах.

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Президент РФ Владимир Путин не придет на встречу БРИКС в Йоханнесбурге — ключевой глобальный форум, которой состоится на этой неделе в Йоханнесбурге. Его неявка красноречиво говорит об изоляции России — и о сужении горизонтов Путина. Об этом пишет в своем анализе CNN.

"Когда-то российский президент Владимир Путин был человеком, на которого стоит обратить внимание: за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину мировые лидеры по очереди курсировали в Москву, чтобы призвать лидера Кремля отойти от края пропасти и отменить любые планы для нападения. Эти усилия провалились. Но человек, который положил начало катастрофической войне, теперь считает, что его возможности путешествовать крайне ограничены", — пишет издание.

В анализе отмечается, что Путин не может свободно передвигаться по миру. Двери для него открыты только в Беларуси, странах Центральной Азии, Африки, Иране, Индии и еще в нескольких странах.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за схему депортации украинских детей в Россию. Ордер МКС поставил Южную Африку в тупик: как участник договора, регулирующего Гаагский суд, Южная Африка обязана арестовывать лиц, обвиняемых МКС.

Кремль, конечно, отрицает любые намеки на то, что Путин уклоняется от саммита БРИКС из-за ордера МКС.

29 июля Путин заявил журналистам, что не считает свое присутствие в БРИКС "важнее его присутствия сейчас в России".

Напомним, что 19 августа президент США Джо Байден назвал аргументацию президента РФ Владимира Путина относительно причин войны против Украины "смехотворной". Он также заявил, что Россия уже проиграла.

Ранее сообщалось, что Путина не будет на Генассамблее ООН в составе делегации от РФ. В Кремле сообщили, что Путин поручил возглавить делегацию главе МИД РФ Сергею Лаврову.