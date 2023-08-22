Не узнали голос Путина: росСМИ дублировали выступление президента РФ на форуме БРИКС (видео)
Российские СМИ опубликовали видео-обращение президента РФ, но зачем-то дублировали его голос. При этом на сайте Кремля Путина можно услышать в "оригинальной озвучке".
Президент России Владимир Путин обратился к участникам Делового форума БРИКС посредством видеообращения. Событие состоялось 22 августа в Йоханнесбурге, ЮАР, в рамках предшествующего основному саммиту стран-участниц группы БРИКС, сообщает РИА "Новости".
Однако судя по опубликованной росСМИ записи, голос российского лидера зачем-то был дублирован на русском языке. При этом не ясно, какова цель такой замены.
Примечательно, что видеообращение президента страны-агрессора доступно на официальном сайте Кремля с его реальным голосом.
Напомним, 22 августа СМИ писали, что лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин попытаются исправить свое положение на саммите БРИКС.
Днем ранее, 21 августа СМИ указывали, что неявка Путина на саммит БРИКС говорит об ограниченности его путешествий и изоляцию России