Из-за спонсоров из РФ: в Польше отменили масштабный фестиваль Easy Busy Fest

По данным лидера украинской диаспоры в Польше, на фестивале должны были выступить следующие украинские исполнители — Океан Эльзы, The Hardkiss, Yaktak, Sadsvit, Alyona Alyona, Владимир Дантес, Kola, Ляпис 98 и другие.

26 августа в столице Польши, Варшаве, должен был состояться музыкальный фестиваль под названием Easy Busy Fest, на который были приглашены известные украинские артисты. Однако стало известно, что спонсорскую поддержку этому событию предоставляют владельцы сети торговых точек, специализирующихся на продаже товаров из Российской Федерации. Об этом сообщила польско-украинский общественный деятель, лидер украинской диаспоры в Польше Наталья Панченко.

В рамках этого мероприятия планировалось, что на сцене фестиваля выступят ряд выдающихся украинских музыкальных коллективов и артистов, включая Океан Эльзы, The Hardkiss, Yaktak, Sadsvit, Alyona Alyona, Владимира Дантеса, Kola, Ляпис 98 и других.

Однако кроме того, чтобы интересоваться приглашенными певцами, как оказалось, стоит интересоваться организаторами.

"Мне стало интересно, кто же организует этот фестиваль, я пролистала дальше и обалдела. Потому что информации об организаторе фестиваля на сайте вообще не нашла, а спонсоры этого мероприятия — MixMerkt и Monolith. Эти оба бренда принадлежат к одним владельцам. Выходцам из России и, кажется, Казахстана, которые зарегистрировали бизнес в Германии и известны тем, что имеют в Европе сеть Russian shops, которая в этом году заходит в Польшу", — написала Панченко.

В пресс-релизах, выпущенных организаторами, было объявлено, что их торговые точки специализируются на предоставлении ассортимента украинских и восточноевропейских товаров. Однако впоследствии выяснилось, что часть товаров в их ассортименте фактически импортируется из России, а также есть продукты, произведенные в Германии по рецептам и под брендами, связанными с Россией.

"На польском сайте они сознательно вводят потребителей в заблуждение. Специально опубликовали там только украинские бренды, хотя на главном немецком сайте в большинстве российские, украинских [товаров — ред.] процентов 10 и то если наберется <…> они закупают в России российские продукты, поддерживая этим российскую экономику и продают потом эти товары в Европе, называя их "восточноевропейскими". Даже после полномасштабного вторжения. Даже несмотря на санкции", — рассказала Панченко.

Правозащитница подчеркнула, что в Польше насчитывается небольшое количество российских граждан, и поэтому основной целевой аудиторией спонсоров фестиваля фактически стали украинцы. Они стремятся предложить этой аудитории товары, поставляемые из Российской Федерации. С целью привлечения внимания украинских жителей к их сети магазинов, они приняли решение поддержать музыкальный фестиваль, на котором выступают известные украинские артисты.

"Выйти к своей целевой аудитории спонсоры решают громко и так, чтобы все запомнили — спонсируя большой фестиваль, на котором выступят известные украинские звезды. А чего же людям потом не ломиться в те магазины с "нашими" товарами, если Океан Эльзы, Кола и Алена Алена выступали на их фестивале. Хороший, значит, магазин", — добавила Панченко.

После огласки обстоятельств и ситуации, которая возникла, украинские исполнители начали отказываться от участия в фестивале, из-за чего организаторы в конце концов его отменили.

Напомним, что украинская рэперша Alyona Alyona сообщила о произошедшем инциденте на фестивале Rotterdam Unlimited в Роттердаме. По ее рассказам, во время выступления началась стрельба.