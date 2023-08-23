Избил за национальность: в Чехии неизвестный напал на двух украинок (фото)

По словам пострадавшей, украинки никак не провоцировали прохожего. Он беспричинно оскорбил их, а после ударил кулаком в лицо и начал тянуть за волосы.

В Чехии неизвестный мужчина напал на двух женщин из Украины и избил их. Об этом сообщает издание Novinky.

Инцидент произошел 13 августа в городе Плассы на севере Пльзенского края.

"Мы пошли с детьми на карусель. Потом мы с Лилией сидели на бордюре и разговаривали. К нам подъехала Škoda Octavia с прицепом, и мужчина за рулем спросил, с Украины ли мы. Затем он отъехал на несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к нам", — рассказала старшая украинка.

Как сообщила одна из женщин, произошедший инцидент начался с оскорблений со стороны неизвестного мужчины, после чего он напал на них.

"Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Потом он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Сразу же набросился на Лилию", – продолжила Татьяна.

Подруга жертвы использовала момент, когда нападавший временно отвлекся на ее подругу. Воспользовавшись этой возможностью, она оперативно приблизилась к автомобилю нападавшего и извлекла ключ из замка зажигания, чтобы предотвратить его попытку побега.

"Я уже собиралась вызвать полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади и ударили меня кулаком в спину, и я уронила ключ на землю. Тогда первый злоумышленник подхватил его, сел в машину и уехал. Две молодые девушки и парень уже направлялись к нам и вызвали полицию и скорую, потому что Лилия лежала на земле с лицом в крови", — сказала Татьяна.

Женщина получила синяки в результате нападения. После этого она предоставила патрульным на месте происшествия фотографии транспортного средства вместе с его номерным знаком и дала подробное описание нападавшего.

Вторая украинка, на которую также совершили нападение, имеет ограниченные воспоминания о произошедшем. Согласно медицинскому заключению, у нее диагностирован открытый перелом челюсти, а также перелом скулы и костей носа.

Спикер полиции Ева Червенкова сообщила, что правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Но она не стала комментировать, удалось ли уже задержать подозреваемого.

Украинки, переехавшие в Чехию с детьми через несколько недель после полномасштабного вторжения РФ, не могут объяснить мотив нападения.

"Мы ни с кем не ссорились, никого ни на что не провоцировали", – уверяют они. Однако, по их словам, они в определенной степени связывают это с досадным случаем на прошлой неделе, когда молодой украинец изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку в Пльзене.

Мэр города Пласы Ева Кантор Порадкова рассказала, что полиция проинформировала ее о случае лишь вкратце.

Напомним, ночью на 22 августа в Польше произошла авария, в которой пострадали украинцы. Бус, который ехал в направлении Вроцлава, влетел в грузовик и вылетел на обочину. С места происшествия госпитализировали нескольких детей.

Кроме того, в Польше группа из 17 местных жителей пришла к месту жительства двух мужчин из Украины. Злоумышленники избили жертв и украли у них более 35,5 тысяч гривен.