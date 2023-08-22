В Польше бус с украинцами влетел в грузовик: пострадали 4 детей (фото)

В микроавтобусе вместе с водителем находились 9 человек, среди которых четверо детей в возрасте от 3-х до 11 лет. Всех их доставили в больницу.

Related video

В Польше бус с украинцами попал в ДТП. Микроавтобус влетел в грузовик. Об этом сообщает издание Yavp.pl.

ДТП произошло в ночь на 22 августа в местности Граче Опольского воеводства. Около 3:30 микроавтобус Mercedes, который ехал в направлении Вроцлава, врезался в грузовик, который ехал впереди. После столкновения авто вылетело на обочину и влетело в защитный барьер.

В микроавтобусе вместе с водителем находились 9 человек, среди которых четверо детей в возрасте от 3-х до 11 лет. Всех детей доставили в больницу. Больше всего пострадали 3-летняя и 7-летние девочки. У одной из них сломана нога. Остальные дети и пассажиры автобуса получили незначительные телесные повреждения.

Причины и обстоятельства, которые привели к ДТП, выясняет полиция. Известно, что в микроавтобусе находились исключительно граждане Украины, в том числе и водитель.

Напомним, что в Польше украинца заблокировали в городском автобусе и так доставили в полицию. 18-летний украинец, который ехал городским автобусом без билета, напал на контролера.

Ранее сообщалось, что в Польше на предприятии задержали 21 работника из Украины и всех отправили за решетку. Оказалось, что украинцы работают на подпольном производстве сигарет.