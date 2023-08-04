В Польше украинца заблокировали в городском автобусе и так доставили в полицию: что произошло

18-летний гражданин Украины "отличился" в Польше и может получить лишение свободы на срок до двух лет.

Related video

В Польше в городе Жешув 18-летний украинец, который ехал городским автобусом без билета, напал на контролера. В результате инцидента пострадавший обратился за помощью к медикам, а дебошир отправился в полицию. Об этом пишет польское издание polsatnews.pl.

Так, в один из городских автобусов зашли контролеры и начали проверять пассажиров на наличие билета. Оказалось, что 18-летний гражданин Украины ехал "зайцем", поэтому контролеры стали требовать у него документ, удостоверяющий личность, чтобы выписать штраф. В этот момент парень начал бросаться на контролеров и ударил одного из них так, что тот упал. Контролеры попросили водителя закрыть все двери и немедленно поехать в городское управление полиции.

Инцидент в автобусе сняли камеры наблюдения.

По информации полиции, на следующий день после нападения один из контролеров написал заявление об избиении и нападении в правоохранительные органы. Сейчас мужчина находится на больничном, а правоохранители начали уголовное производство по фактам нарушения функций организма и угрозы, которые наказываются лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в Польше на предприятии задержали 21 работника из Украины и всех отправили за решетку. Оказалось, что украинцы работают на подпольном производстве сигарет.

Ранее сообщалось, что В Польше спецслужбы задержали украинца, который шпионил для России. Подозреваемый живет в Польше с 2019 года, он должен был следить за военными объектами и морскими портами.