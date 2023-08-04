У Польщі українця заблокували в міському автобусі і так доправили до поліції: що сталося

18-річний громадянин України "відзначився" у Польщі і може отримати позбавлення волі на строк до двох років.

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У Польщі у місті Жешув 18-річний українець, який їхав міським автобусом без квитка, напав на контролера. Внаслідок інциденту постраждалий звернувся по допомогу до медиків, а дебошир вирушив до поліції. Про це пише польське видання polsatnews.pl.

Так, в один із міських автобусів зайшли контролери і почали перевіряти пасажирів на наявність квитка. Виявилося, що 18-річний громадянин України їхав "зайцем", тож контролери стали вимагати в нього документ, який посвідчує особу, щоб виписати штраф. В цей момент хлопець почав кидатися на контролерів і вдарив одного з них так, що той впав. Контролери попросили водія зачинити всі двері та негайно поїхати до міського управління поліції.

Інцидент в автобусі зафільмували камери спостереження.

За інформацією поліції, наступного дня після нападу один із контролерів написав заяву про побиття та напад до правоохоронних органів. Зараз чоловік перебуває на лікарняному, а правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактами порушення функцій організму та погрози, які караються позбавленням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що у Польщі на підприємстві затримали 21 працівника з України і всіх відправили за ґрати. Виявилося, що українці працюють на підпільному виробництві цигарок.

Раніше повідомлялося, що В Польщі спецслужби затримали українця, який шпигував для Росії. Підозрюваний живе в Польщі від 2019 року, він мав стежити за військовими об'єктами та морськими портами.