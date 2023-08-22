У Польщі бус з українцями влетів у вантажіку: постраждали 4 дітей (фото)

У мікроавтобусі разом з водієм перебували 9 осіб, серед яких четверо дітей віком від 3-х до 11 років. Усіх їх доправили до лікарні.

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У Польщі бус з українцями потрапив у ДТП. Мікроавтобус влетів у вантажівку. Про це повідомляє видання Yavp.pl.

ДТП сталася в ніч проти 22 серпня в місцевості Граче Опольського воєводства. Близько 3:30 мікроавтобус Mercedes, який їхав у напрямку Вроцлава, врізався в вантажівку, яка їхала попереду. Після зіткнення авто вилетіло на узбіччя і влетіло в захисний бар'єр.

У мікроавтобусі разом з водієм перебували 9 осіб, серед яких четверо дітей віком від 3-х до 11 років. Усіх дітей доправили до лікарні. Найбільше постраждали 3-річна та 7-річні дівчатка. В однієї з них зламана нога. Решта дітей та пасажири буса отримали незначні тілесні ушкодження.

Причини та обставини, які призвели до ДТП, з'ясовує поліція. Відомо, що в мікроавтобусі перебували виключно громадяни України, зокрема, й водій.

Нагадаємо, що у Польщі українця заблокували в міському автобусі і так доправили до поліції. 18-річний українець, який їхав міським автобусом без квитка, напав на контролера.

Раніше повідомлялося, що у Польщі на підприємстві затримали 21 працівника з України і всіх відправили за ґрати. Виявилося, що українці працюють на підпільному виробництві цигарок.