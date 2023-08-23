ДТП с участием грузовика Росгвардии: авария под Петербургом унесла жизни военных РФ (фото)

По данным российских источников, грузовик, перевозивший людей, столкнулся с двумя легковушками. Грузовой автомобиль фактически переехал одну из легковушек, а другую смял.

В окрестностях Санкт-Петербурга в России произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает российское издание "Комсомольская правда".

На кольцевой автомобильной дороге (КАД) вблизи Санкт-Петербурга произошла масштабная авария с участием сотрудников Росгвардии. Сообщается, что в результате происшествия трое российских военных погибли, а еще трое получили ранения.

Грузовик, перевозивший пассажиров, столкнулся с двумя легковыми автомобилями на кольцевой автомобильной дороге около Санкт-Петербурга. Согласно размещенным в социальных сетях изображениям, грузовой автомобиль по сути переехал одну из легковых машин, а другую смял. Оккупанты утверждают, что авария произошла из-за лопнувшего колеса на грузовике.

В Росгвардии уже подтвердили гибель своих военных. Их семьи должны получить какую-то поддержку. Однако до сих пор неизвестно, что именно это будет: пельмени, деньги или просто доброе слово. Пострадавшим обещают помочь с лечением.

На месте ДТП образовалась пробка на несколько километров, ведь злосчастный грузовик просто покинули на месте происшествия, а тела погибших разбросало по дороге.

По факту инцидента идет проверка. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 23 августа стало известно, что нардепа от партии "Слуга народа" Александра Копыленко госпитализировали после серьезного ДТП. Фракция пообещала предоставить подробности чуть позже.

23 августа сообщили, что в Винницкой области произошло ДТП, в котором погибли 12 человек. Авария произошла из-за столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF.