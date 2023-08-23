Польша приостановила выплаты пособий для тысяч украинских беженцев: что известно

По словам представителей руководства Управления соцзащиты Польши, с июня ведомство приостановило выплату 18 000 злотых (4 027 евро).

Польша приостановила выплату пособий по уходу за детьми для тысяч украинских беженцев, которые выехали за пределы страны. Об этом сообщили в Управлении социального страхования (ZUS), передает Euroactiv.

С июня руководство Управления соцзащиты приостановило выплату 18 000 злотых (4027 евро), сообщил представитель ZUS Павел Жебровский.

По его словам, закон предписывает возможность приостановки выплат пособий по уходу за ребенком для украинских беженцев сразу после выезда за границу.

Многие украинцы все еще могут получать пособие в Польше при выполнении установленных условий. Приостановка выплат еще не значит, что беженец теряет право на пособие, если вернется в Польшу в течение 30 дней и это зафиксирует погранслужба на границе.

В этом случае право на пособие в Польше сохранится, а при соблюдении ряда других условий, можно будет получить выплату и за приостановленный месяц.

Вместе с тем некоторые граждане Украины утратили законное право пребывания в Польше, хотя вернулись в страну в течение 30 дней после выезда. По словам представителей ведомства соцзащиты, скорее всего, они не предъявили специальный электронный документ при пересечении границы, который бы подтверждал право на временную защиту.

В таком случае — при утрате права на получение льгот — необходимо обратиться в отдел пограничной службы на границы с просьбой исправить статус пребывания в регистре.

Украинские беженцы могут получать те же льготы, что и граждане Польши, например детские и семейные пособия.

Согласно информации польского МВД, сейчас в стране проживают около 1,2 млн украинцев.

Напомним, что в начале августа сообщалось, что 10 000 украинских беженцев могут выдворить из Великобритании.

Также сообщалось, что Амстердам и Утрехт стали главными "украинскими" городами Нидерландов, а 98% мест для беженцев в стране уже заняты.