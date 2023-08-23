Из варшавского аэропорта можно будет отправить домой запрещенные к провозу вещи

Для пересылки нужно будет попасть в зону Fast Track, оплатить услуги и получить разрешение сотрудника службы безопасности.

Аэропорт Шопена в Варшаве запустил новую услугу для пассажиров, которые не прошли таможенный контроль. Теперь вместо того, чтобы выбрасывать вещи, запрещенные к провозу в ручной клади, их можно будет отправить домой. Об этом сообщает пресс-служба польского аэропорта.

Для этого в зоне ускоренного прохождения досмотра Fast Track установили специальный почтомат. Новая услуга будет полезна тем, кто забыл выложить из чемодана большой флакон с духами, бутылку с алкоголем или перочинный нож.

Чтобы попасть в зону Fast Track нужно будет оплатить услугу и показать сотруднику службы безопасности предмет, который человек хочет отправить себе домой. После получения разрешения от сотрудника путешественник сможет выбрать коробку необходимого размера, запаковать в нее свою вещь и оставить ее в почтомате.

"Фактически, новая услуга подразумевает двойную плату — за услугу Fast Track и непосредственно за отправку вещи домой. Такое решение объясняется тем, что сотрудник службы безопасности аэропорта вынужден уделять время, чтобы проверить вещь пассажира и сопроводить его к почтомату для отправки", — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Там добавили, что через почтомат можно отправить вещи только в границах Польши.

Напомним, 7 июня глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что международный аэропорт "Львов" могут частично открыть, он будет работать как гуманитарный коридор под контролем Евросоюза.

18 августа ТАСС заявило, что все четыре московских аэропорта закрывали для самолетов воздушное пространство из-за прилета беспилотника.