В разбившемся в РФ самолете среди пассажиров числился Евгений Пригожин, — Росавиация (видео)

По данным росСМИ, глава ЧВК "Вагнер" мог погибнуть в авиакатастрофе в Тверской области.

В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на Росавиацию.

Об этом сообщает Росавиация. Тем временем, росСМИ пишут, что самолет был сбит огнем из ПВО.

По информации российского медиа "Можем объяснить" в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который принадлежит Евгению Пригожину. Самолет летел из Москвы и упал рядом с Куженкино в Бологовском районе. По информации МЧС погибло 10 человек.

Как сообщает связанный с ЧВК канал Grey Zone, жители перед падением самолета слышали два разрыва характерных ПВО.

По данным российского Telegram-канала Baza, самолет взорвался в небе, по одной из версий, причиной взрыва мог быть теракт.

Кроме того, по данным российского медиа "Важные истории", на борту разбившегося самолета также был основатель ЧВК "Вагнер", ветеран ГРУ Дмитрий "Вагнер" Уткин, заместитель Пригожина.

Российское издание "Фонтанка" со ссылкой на свои источники сообщает, что близкое окружение не может дозвониться до Пригожина.

Напомним, 21 августа было опубликовано первое видеообращение Евгения Пригожина после неудачного военного мятежа на территории РФ. В нем руководитель "вагнеровцев" рассказал о деятельности ЧВК в Африке.