"Я не удивлен": Байден отреагировал на гибель Пригожина (видео)

Американский президент отметил, что в России происходит мало событий, в которых не был бы замешан Владимир Путин.

Президент США Джо Байден отреагировал на новость о падении в Тверской области самолета, принадлежащего основателю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину. Соответствующее видео опубликовало издание Sky News.

Джо Байден заявил, что не владеет точными данными о происшествии, однако новость его не удивила.

"Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен. В России мало что происходит, за чем бы не стоял Владимир Путин. Но я точно не знаю", — сказал президент США.

Американский лидер отметил, что последние полтора часа провел на тренировке.

По данным CNN, президент дал комментарий вскоре после того, как вышел из фитнес-студии в Лейк-Тахо, штат Невада, где занимался на велотренажере и посетил занятия по пилатесу.

В издании также напомнили, что ранее высокопоставленные чиновники администрации Байдена публично говорили, что Кремль может совершить покушение на Евгения Пригожина после провального мятежа.

"На его месте я бы был осторожен с тем, что ем. Я бы следил за своим меню", — сказал Байден о Пригожине в июле.

"По моему опыту, Путин — величайший апостол расплаты. Так что я бы удивился, если бы Пригожин избежал за это дальнейшего возмездия", — добавил тогда директор ЦРУ Уильям Бернс.

Гибель Пригожина: что известно

Напомним, в среду, 23 августа, в Тверской области РФ потерпел крушение бизнес-джет" RA-02795, в котором обычно передвигался владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

По данным Росавиации, на борту пребывало 10 человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. В МЧС сообщили, что в результате крушение никто не выжил.

Происшествие прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, демонстративное устранение основателя ЧВК "Вагнер" говорит о том, что его мятеж слишком сильно напугал Владимира Путина.

Тем временем социальные сети взорвались новой партией мемов на эту тему. Пользователи сети пошутили о работе "тверского ПВО", поблагодарили Ани Лорак и начали писать скорбящие комментарии на странице Йосифа Пригожина.