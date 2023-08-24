Трамп явится в тюрьму для предъявления обвинений по делу о вмешательстве в выборы

Бывшего американского президента подозревают в создании преступной организации и оказании давления на чиновников. Ему назначили залог в размере 200 тысяч долларов.

Экс-президент США Дональд Трамп намерен явиться вечером в тюрьму в Атланте, штат Джорджия, для предъявления обвинений, связанных с вмешательством в выборы в 2020 году. Политик должен будет сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Об этом сообщает Reuters.

Трампу предъявлено 13 уголовных обвинений, в том числе в создании преступной организации и оказании давления на чиновников штата с целью добиться отмены поражения на выборах в Джорджии от президента-демократа Джо Байдена.

"Вы можете в это поверить? В четверг я поеду в Атланту, штат Джорджия, чтобы меня арестовали", – написал Трамп.

Адвокаты политика достигли договоренностей с окружным прокурором округа Фултон относительно залога. Трамп должен будет внести 200 тысяч долларов.

Девять из 18 обвиняемых по делу Трампа в Джорджии, включая его бывшего адвоката Рудольфа Джулиани, уже сдались властям. Остальные должны явиться 25 августа или быть арестованы.

Экс-президент США отрицает свою вину и называет это уголовное дело, как и три других, политически мотивированными.

Сейчас Трамп является фигурантом четырех уголовных дел: два из них связаны с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; одно в штате Нью-Йорк – с выплатой денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы 2020 года.

Напомним, 3 августа Newsweek со ссылкой на бывшего федерального прокурора и президента компании West Coast Trial Lawyers Неамы Рахмани сообщил, что если бывшего американского президента Дональда Трампа признают виновным, это может означать для него "смертный приговор".

16 июля в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что знает, как в случае своей победы на выборах заставить президентов Украины и России заключить мирное соглашение.