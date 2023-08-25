В Италии мафиози задержали благодаря пуделю его любовницы, - СМИ (видео)

Карабинеры не могли определить точное местонахождение мужчины, пока не увидели собаку, выглядывавшую из окна виллы. Именно пес вызвал у них подозрение и привел к беглецу.

Итальянские карабинеры задержали 64-летнего мафиози Луиджи Каччапуоти благодаря белому пуделю его любовницы. Мужчину арестовали прямо возле бассейна виллы, на которой он жил. Об этом сообщает Italy24.

Еще в феврале Каччапуоти заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. С тех пор мужчину искали с использованием традиционных методов — мониторинг социальных сетей и отслеживание движения финансов. В результате удалось очертить район, где, вероятно, скрывался 64-летний преступник. Это был маленький городом Варкатуро, рядом с Неаполем.

Но установить точное местонахождение мафиози карабинеры не могли, пока их внимание не привлекла маленькая белая собачка, которая выглядывала из полузакрытого окна большой виллы, и навела полицейских на мысль, что преступник может скрываться в этом доме. Карабинеры спланировали операцию и проанализировали все возможные пути отхода, изучив также систему городской канализации, проходящую под землей. Все выходы были перекрыты, а вилла окружена.

Каччапуоти задержали в тот момент, когда он отдыхал возле бассейна и листал газету, открытую на странице новостей каморры Понтичелли. Он не сопротивлялся аресту.

Вилла была конфискована, как и документы, удостоверяющие личность 64-летнего преступника, в которых была его фотография, но данные другого человека. В настоящее время мужчина находится в тюрьме Неаполя. Его любовница, которой принадлежал пудель, также арестована за пособничество и подстрекательство к неисполнению приговора.

В Италии задержали мафиози

Напомним, 16 января итальянское агентство ANSA сообщила, что в Палермо был арестован один из главарей сицилийского преступного синдиката "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро, который скрывался от правосудия около 30 лет. "Крестного отца" сицилийской мафии задержали в частной клинике, где он находился на стационарном лечении.

28 июля CBS News рассказали, что в итальянском регионе Калабрия беспилотник помог полицейским поймать серийного поджигателя. Мужчина пытался уничтожить дрон камнями, но ему это не удалось.