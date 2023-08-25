В Испании изъяли рекордную партию кокаина, спрятанную в коробках с бананами (видео)

Груз прибыл из Эквадора и предназначался 30 разным преступным группировкам. Ранее, в 2018, году в Испании задержали крупнейшую партию кокаина, весом почти 9 тонн.

Испанская полиция задержала рекордную партию кокаина весом 9,5 тонны в южном порту Альхесирас. Наркотик был спрятан среди ящиков с бананами в контейнере, который пришел из Эквадора. Об этом сообщила пресс-служба испанской полиции.

"Эта операция нанесла беспрецедентный удар по одной из самых крупных в мире преступных организаций, занимающихся распространением кокаина, и направлена против основных преступных сетей в Европе", — сказано в заявлении правоохранителей.

В полиции рассказали, что наркотик был обнаружен 23 августа. Там добавили, что на коробках было нанесено более 30 различных логотипов, соответствующих различным европейским преступным группировкам, которые должны были получить кокаин. При этом ни одного названия такой организации правоохранители не обнародовали.

Первые расследования в рамках данной операции начались после того, как агентам стало известно о существовании преступной организации, ответственной за поставки кокаина из Южной Америки в Европу. Следователи установили, что эта организация располагает разветвленной сетью предприятий, занимающихся переправкой наркотиков из Эквадора в Испанию через различные порты, в основном Альхесирас и Виго.

Следователи установили, что организация действовала через компанию, которая занимается международной торговлей бананами и расположена в Мачала (Эквадор). Оттуда товар отправлялся в морских контейнерах на различные испанские предприятия, контролируемые членами преступной сети.

Правоохранители установили большие логистические возможности сети, которая могла отправлять в Европу по 40 контейнеров в месяц, в том числе с наркотиками. Именно в этот момент начался мониторинг поставок организации и была обнаружена партия из 15 контейнеров, которые должны были попасть в Европу в начале августа. Поэтому в порту Альхесирас было установлено обязательное устройство для их досмотра.

Отметим, что предыдущая самая крупная партия кокаина, весом почти 9 тонн была задержана в Испании в 2018 году. Тогда наркотик тоже прятали в коробках с бананами, но везли его из Колумбии.

Напомним, 22 июля британский канал Sky News сообщил, что в Ирландии на берег вынесло два больших мешка с кокаином, весом около 60 кг.

15 июля в Финансовой полиции Италии заявили, что сожгли 2 тонны кокаина стоимостью 400 млн евро. Фургон, в котором наркотики везли на специальный завод, охраняли 7 машин и вертолет, заполненные вооруженными полицейскими.