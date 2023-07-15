В Италии сожгли 2 тонны кокаина стоимостью 400 млн евро (видео)

Фургон, в котором везли наркотиков на 400 млн евро, охраняли 7 машин и вертолет, заполненные вооруженными полицейскими.

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Финансовая полиция Италии изъяли 2 тонны кокаина стоимостью 400 млн евро. Всю партию вывезли под мощной охраной на специальный завод и сожгли. Видео с процедурой перевозки и сожжения опубликовали на странице Facebook финполиции.

В заметке указано, что перед сожжением с партией наркотиков провели определенные следственные действия: исследовали, взяли пробы. И только после этого повезли на уничтожение.

Мешки с кокаином сначала сложили в бронированный фургон. Нагружали мешки охранники в полном снаряжении и с закрытыми лицами.

Полицейские — возле фургона с кокаином

Затем бронированный фургон направился к специальному заводу, где есть печь для сожжения наркотиков. При этом всю дорогу его сопровождали семь полицейских автомобилей.

Сверху перемещение колонны контролировал вертолет, в котором сидели операторы и наблюдали за движением автомобилей на специальном мониторе.

Уничтожение партии кокаина происходило под усиленной охраной

Наконец колонна авто прибыла на завод и партию кокаина стоимостью 400 млн евро испепелили.

Финансовая полиция Италии сжигает партию кокаина

Напоминаем, в направлении Европы из США распространяется новый вид наркотика, который называют"зомби-наркотик". Действующее вещество — ксилазин — разъедает кожу и человек становится внешне похожим на "ходячего мертвеца".

Между тем в Канаде произошло несчастье с владельцем первого магазина, где продавались "чистые" героин, амфетамин, экстази. Владелец уверял, что в его "товаре" нет дополнительных ядовитых веществ. Он считал, что приносит пользу наркоманам, потому что они не будут травиться "некачественными" веществами. За эту инициативу его арестовали правоохранители, потом освободили. Однако он недолго вел бизнес — умер от передозировки.

Между тем в Украине народные избранники поддержали легализацию каннабиса. Впрочем законопроект прошел только первое чтение — окончательное решение о легализации медицинских препаратов на основе марихуаны примут позже.