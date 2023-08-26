Звуки взрывов слышны во всем городе: в Кемерово горит большой склад пиротехники (видео)

Из-за масштабного возгорания конструкции не выдержали, здание склада обрушилось.

В субботу днем, 26 августа, в городе Кемерово, Россия, произошел масштабный пожар на территории местного склада фейерверков. Об этом сообщает российское издание Mash.

По утверждениям свидетелей происшествия, пожар сопровождается серией взрывов фейерверков, звук которых разносится по всей территории города.

Сразу после начала возгорания площадь огня оценивалась не менее 600 квадратных метров, однако на данный момент точные размеры огненного очага остаются неизвестными.

В источнике говорится, что из-за интенсивного пожара конструкции склада не выдержали и здание разрушилось.

Также проверяется информация, что кроме пиротехники на складе хранили газовые баллоны.

Напомним, что 21 августа на территории Богородского округа Подмосковья в России произошло возгорание склада, на котором хранились лакокрасочные товары. Огонь распространился на площадь около 3 тысяч квадратных метров.

А 18 августа в порту в российском городе Новороссийск вспыхнул масштабный пожар. Российские СМИ сообщали, что в грузовом терминале горят поддоны. Огонь охватил площадь в 1300 квадратных метров. С огнем борются 42 пожарных.