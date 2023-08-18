В российском порту в Новороссийске произошел масштабный пожар: слышны взрывы (фото, видео)

Пожар, который пытаются ликвидировать более 40 спасателей, вспыхнул в грузовом терминале. Между тем местные жители сообщают, что слышали взрывы.

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В порту в российском городе Новороссийск вспыхнул масштабный пожар. Российские СМИ сообщают, что в грузовом терминале горят поддоны. Об этом пишет "Кубань 24".

"Горят поддоны в восточном районе Новороссийска. Пожарные уже на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь охватил площадь в 1300 квадратных метров. С огнем борются 42 пожарных.

В местных телеграм-каналах тоже проинформировали о возгорании поддонов.

Зато местные жители, которые наблюдают за пожаром из своих квартир рассказывают, что слышат взрывы.

"Что-то взрывается", — комментирует на видео жительница Новороссийска.

Масштабный пожар в портовом городе увидели в соседних населенных пунктах. Жители Кабардинки, которая расположена в 20 км от Новороссийска, заметили в небе дым, который поднимается вверх.

Напомним, что в оккупированном городе Бердянск Запорожской области 17 августа местные жители сообщали озадымлении в районе порта. Позже стало известно о сильном пожаре в полях.

Ранее сообщалось, что 14 августа на окраине столицы Дагестана Махачкалы произошла серия мощных взрывов. Свидетели сообщили о пожаре и взрывах на АЗС возле торгового центра.