У російському порту в Новоросійську сталася масштабна пожежа: чутно вибухи (фото, відео)

Пожежа, яку намагаються ліквідувати понад 40 рятувальників, спалахнула у вантажному терміналі. Між тим місцеві жителі повідомляють, що чули вибухи.

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У порту в російському місті Новоросійськ спалахнула масштабна пожежа. Російські ЗМІ повідомляють, що у вантажному терміналі горять піддони. Про це пише "Кубань 24".

"Горять піддони у східному районі Новоросійська. Пожежники вже на місці", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогонь охопив площу у 1300 метрів квадратних. З вогнем борються 42 пожежники.

У місцевих телеграм-каналах теж проінформували про займання піддонів.

Натомість місцеві жителі, які спостерігають за пожежею зі своїх квартир розповідають, що чують вибухи.

"Щось вибухає", — коментує на відео жителька Новоросійська.

Масштабну пожежу в портовому місті побачили у сусідніх населених пунктах. Жителі Кабардинки , яка розташована за 20 км від Новоросійська, помітили в небі дим, який здіймається вгору.

Нагадаємо, що в окупованому місті Бердянськ Запорізької області 17 серпня місцеві жителі повідомляли про задимлення в районі порту. Пізніше стало відомо про сильну пожежу в полях.

Раніше повідомлялося, що 14 серпня на околиці столиці Дагестану Махачкали сталась серія потужних вибухів. Свідки повідомили про пожежу і вибухи на АЗС біля торговельного центру.