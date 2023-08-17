Сильне задимлення: біля Бердянського порту повідомляють про пожежу (фото)

У місцевих Telegram-каналах пишуть про чорний дим, який видно з боку порту. За повідомленнями місцевих жителів, вибухів чутно не було.

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В окупованому місті Бердянськ Запорізької області місцеві жителі повідомляють про задимлення в районі порту. Про це 17 серпня повідомляє проукраїнський Telegram-канал "Бердянськ сьогодні".

"Вибухів не було, а в порту Бердянська щось дуже димно, — повідомляють нам бердянці", — йдеться в повідомленні.

У Telegram-каналі "Бердянська партизанська армія" повідомляють про пожежу, але не в районі порту.

"Як повідомляють бердянці, пожежа далеко не на території порту. За попередньою інформацією, задимлення видно на полях, за містом. Дуже цікаво збирають урожай окупанти", — сказано в повідомленні.

Пізніше місцеві жителі повідомили про сильну пожежу в полях.

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що Сили оборони України звільнили селище Урожайне на Бердянському напрямку.

Нагадаємо також, що аналітики спільноти Deepstate повідомили, що російські окупанти почали стягувати резерви на південь від Урожайного й активно зміцнюють там оборону.