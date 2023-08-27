Тюремное фото Трампа увеличило бюджет его предвыборной кампании на рекордные $7,1 млн

Бывший президент США вышел из тюрьмы с новой фотографией, которая позже завирусилась в сети и значительно увеличила его финансовое положение. На его сайте уже можно купить футболки и наклейки с этим кадром.

Бывший президент США Дональд Трамп собрал 7,1 миллиона долларов на свою предвыборную кампанию. Ему в этом помогла тюремная фотография. Об этом сообщает Reuters 27 августа.

Журналисты отмечают в материале, что за 3 недели сумма и вовсе составляет практически 20 миллионов долларов. Этот период предвыборной кампании также совпадает с предъявлением ему обвинений, которые связаны с якобы фальсификацией выборов 2020 года.

24 августа он прибыл в тюрьму округа Фултон, чтобы сдаться властям и пройти процедуру ареста, которая оказалась простой формальностью. Там ему сделали "тюремную" фотографию, которая позже завирусилась в сети.

Пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чунг позже отметил, что после этого бывший президент собрал 7,1 миллиона долларов, из которых 4,18 млн пришли на счет за один день, 25 августа.

Производили сбор средств за счет товаров, которые Дональд Трамп продавал через собственный сайт в интернете. Маркетологи быстро начали продавать еще и футболки, плакаты и наклейки с тюремной фотографией, которая была сделана во время формального ареста.

Сейчас Дональд Трамп пытается снова стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, однако ему при этом предъявлено сразу четыре обвинения. Два из них связаны с ложными заявлениями о том, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, а также с нападением его сторонников на Капитолий в начале 2021 года. Бывший президент не признает все.

Напомним, 26 августа сообщалось, что Джо Байден отреагировал на тюремное фото своего конкурента Дональда Трампа. Он назвал его симпатичным и замечательным парнем, но больше комментариев не прозвучало по этому поводу.

14 августа, Дональду Трампу было предъявлено четвертое обвинение в совершении уголовного преступления.