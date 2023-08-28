Неуловимый злодей на свободе: отель понес миллионные убытки из-за изобретательной выдры (видео)

Животное смогло обойти электрическое ограждение и начало воровать дорогую рыбу из пруда. Убытки составляют уже более 4,5 млн гривен, поэтому работники ищут пути борьбы со злоумышленником.

В Великобритании завелся злодей, который ворует дорогую рыбу из частных водоемов. Убытки составляют уже более 4,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в соцсетях The Grosvenor Pulford Hotel and Spa.

"Вор на свободе. Недавно наша команда обнаружила незваного гостя, который бродил по территории отеля ночью", — говорится в публикации.

Злоумышленником оказалась выдра. Она украла уже 20 парчовых карпов (также известных как карпы кои) из пруда отеля и еще примерно 30 — из пруда Азиатского сенсорного сада.

"Несмотря на то, что мы рады сыграть свою роль в местной экосистеме, мы (и рыбы) можем только надеяться, что визиты нападающего станут по крайней мере немного реже, поскольку он набирает немалый счет", — отметила команда отеля.

В The Grosvenor Pulford Hotel and Spa рассказали, что выдра съела рыбы уже на 100 тысяч фунтов, то есть 4,63 миллиона гривен по актуальному курсу.

В материале The Telegraph говорится, что цена одного карпа кои — 2 тысячи фунтов, то есть примерно 92,5 тысячи гривен. Сотрудники отеля были шокированы, когда увидели на записях с камер видеонаблюдения, как выдра ворует рыб из водоема.

"Безусловно, было, мягко говоря, неожиданностью обнаружить, что выдра была виновником нашей огромной потери рыбы. С заборами, которые мы установили ранее, чтобы защитить меньшую рыбу от цапель, мы не ожидали, что крупные животные смогут получить доступ к прудам", — объяснил руководитель отеля Эндрю Нельсон.

Он рассказал, что после больших убытков работники пытаются найти решение, которое поможет предотвратить еще большие потери рыбы.

"Наши разноцветные карпы — это не только привлекательные жители нашего сада, которые много лет спокойно живут на нашей территории, но и значительные инвестиции в нашу локацию", — подчеркнул Нельсон.

Напомним, двое полицейских в США спасли двух людей в кромешной темноте. Они тонули в машине в пруду. Позже пострадавший объяснил, что не заметил окончания дороги вблизи водоема и пробил ограждение на авто.

Супруги из Бразилии посадили за 20 лет более 20 миллионов деревьев. Таким образом они пытались "воскресить субтропический рай", который существовал на территории семьи мужа еще в его детстве.