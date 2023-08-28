Атака акул в Австралии: серфер сфотографировался и мгновение спустя остался без ноги (фото)

Акула плавала в нескольких метрах от 44-летнего Тоби Бегга, отца двоих детей. И только рябь на поверхности предупреждала о неизбежном нападении.

Австралийский серфер Тоби Бегг попал в кадр за несколько мгновений до атаки акул в австралийском Порт-Маккуори, в итоге морской хищник откусил мужчине ногу. Об этом сообщает The Daily Mail.

Акула плавала в нескольких нескольких метрах от 44-летнего Тоби Бегга, отца двоих детей, единственным, что служило предупреждением о скорой атаке, была рябь на поверхности воды.

Доска для серфинга после зубов акулы

На фотографии Бегг держит свою доску для серфинга, а его коллега, судя по всему, внимательно следит за рябью на воде в нескольких метрах от него за несколько секунд до атаки.

Мужчина боролся с акулой около 30 секунд, затем товарищи вытащили его на берег, при этом он получил серьезные травмы в области ниже пояса.

Австралийский серфер

Сейчас он остается в критическом, но стабильном состоянии в больнице в Ньюкасле (штат Новый Южный Уэльс).

Он потерял одну ногу и перенес две операцию: медики пытались спасти вторую. По словам родственников, пока еще рано говорить об итогах, степень повреждений не вполне ясна.

В дальнейшем его ждут новые хирургические вмешательства и годы реабилитации. В первые несколько часов краудфандинговой кампании по сбору средств небезразличные австралийцы перечислили на помощь серферу свыше 30 тысяч долларов.

Австралийский серфер

Сообщается, что во время атаки на пляже оказался врач скорой помощи, который сделал турникет с помощью веревок доски, чтобы остановить кровотечение.

После инцидента полицейские унесли с собой доску для серфинга.

Пляж по-прежнему закрыт для пловцов, но в минувшую субботу у воды заметили около десяти серферов — спасатели пытались найти именно ту акулу, которая напала Бегга. Если ее поймают — то усыпят.

Напомним о том, как глубоко могут заплывать крупные акулы в поисках еды. Исследовались белоперые серые акулы — крупный вид морских животных.

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