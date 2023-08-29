Путин отказался лично приезжать на саммит G20 в Индию

В канцелярии премьер-министра страны заявили, что на саммите "Большой двадцатки" Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Индии подтвердили, что президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели, сообщает The Guardian.

В офисе премьер-министра Индии Нарендры Моди сообщили, что он разговаривал с Путиным по телефону, "выразив понимание" его решению не участвовать в саммите 9-10 сентября, на котором примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров.

По информации издания, связи между Нью-Дели и Москвой уходят корнями в годы холодной войны, а Россия остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию.

Индия уклоняется от явного осуждения России за вторжение на Украину, несмотря на стремление к более тесным связям в сфере безопасности с Соединенными Штатами.

Международный суд в Гааге

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина по обвинению в военном преступлении в незаконной депортации украинских детей. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Большинство стран и международных организаций выразили Украине свою поддержку и отметили, что выдача ордера на арест Владимира Путина — это историческое решение. Кремль отвергает обвинения, настаивая на том, что ордер против Путина "недействителен".

Отметим, Индия не является участником МУС.

Напомним, 18 августа эксперт объяснил, почему Украину не пригласили на саммит G20 в Индии. Саммит G20 в Индии станет вторым раундом мирных инициатив по Украине, но на этот раз с участием Российской Федерации.

Кроме этого, Фокус писал о том, почему саммит G20 состоится без Украины и как это повлияет на ход войны. Индия отказалась приглашать Украину на саммит G20, но пригласила лично Путина. Страна до сих пор не поддержала Киев и продолжает торговые отношения с Москвой.