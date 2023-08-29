Инспектор полиции, который приехал на место смертельного ДТП, отвез мужчину в больницу на медосмотр, но в результате "сходил" в баночку вместо него.

В России полиция открыла уголовное производство против старшего лейтенанта полиции, который пытался выгородить пьяного депутата. Об этом пишет российское издание Mash.

Отмечается, что депутат Алексей Шабанов насмерть сбил пенсионерку в Воронежской области. На место дорожно-трансопртного происшествия прибыл инспектор Алексей Чусов. Ему поручили отвезти подозреваемого в медучреждение, где тот должен был сдать анализ на содержание алкоголя. В конце концов инспектор "сходил" в баночку вместо депутата.

Шабанов на бумагах оказался трезвым. Через несколько дней после происшествия его выгнали из партии. Полицейского задержали чуть позже. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям — "Превышение должностных полномочий" и "Фальсификация доказательств".

Напомним, что В РФ губернатор вручил мэру Перми кувалду, чтобы тот "выбивал дурости" из голов чиновников. В своем приветственном слове губернатор пожелал мэру, чтобы тот ловко ею орудовал.

Ранее сообщалось, что россияне топят паромы, чтобы защитить Крымский мост. По данным OSINT-аналитиков, россияне затопили пять плавсредств перед западным подходом к незаконной конструкции.