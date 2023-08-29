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Мир

В РФ полицейский сдал анализы вместо пьяного депутата, который насмерть сбил пенсионерку

новости россии, депутат, полицейский сдал анализы, нардеп Алексей Шабанов, ДТП, пенсионерка

Инспектор полиции, который приехал на место смертельного ДТП, отвез мужчину в больницу на медосмотр, но в результате "сходил" в баночку вместо него.

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В России полиция открыла уголовное производство против старшего лейтенанта полиции, который пытался выгородить пьяного депутата. Об этом пишет российское издание Mash.

Отмечается, что депутат Алексей Шабанов насмерть сбил пенсионерку в Воронежской области. На место дорожно-трансопртного происшествия прибыл инспектор Алексей Чусов. Ему поручили отвезти подозреваемого в медучреждение, где тот должен был сдать анализ на содержание алкоголя. В конце концов инспектор "сходил" в баночку вместо депутата.

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Шабанов на бумагах оказался трезвым. Через несколько дней после происшествия его выгнали из партии. Полицейского задержали чуть позже. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям — "Превышение должностных полномочий" и "Фальсификация доказательств".

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Напомним, что В РФ губернатор вручил мэру Перми кувалду, чтобы тот "выбивал дурости" из голов чиновников. В своем приветственном слове губернатор пожелал мэру, чтобы тот ловко ею орудовал.

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