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В РФ поліцейський здав аналізи замість п'яного депутата, який насмерть збив пенсіонерку

новини росії, депутат, поліцейський здав аналізи, нардеп Олексій Шабанов, ДТП, пенсіонерка

Інспектор поліції, який приїхав на місце смертельної ДТП, відвіз чоловіка до лікарні на медогляд, але в результаті "сходив" у баночку замість нього.

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У Росії поліція відкрила кримінальне провадження проти старшого лейтенанта поліції, який намагався вигородити п'яного депутата. Про це пише російське видання Mash.

Зазначається, що депутат Олексій Шабанов насмерть збив пенсіонерку у Воронезькій області. На місце дорожньо-трансопртної пригоди прибув інспектор Олексій Чусов. Йому доручили відвезти підозрюваного в медзаклад, де той мав здати аналіз на вміст алкоголю. Зрештою інспектор "сходив" у баночку замість депутата.

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Шабанов на паперах виявився тверезим. За кілька днів після події його вигнали з партії. Поліцейського затримали трохи згодом. Проти нього порушили кримінальну справу за двома статтями — "Перевищення посадових повноважень" та "Фальсифікація доказів".

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Нагадаємо, що У РФ губернатор вручив меру Пермі кувалду, щоб той "вибивав дурощі" з голів чиновників. У своєму вітальному слові губернатор побажав меру, щоб той вправно нею орудував.

Раніше повідомлялося, що Росіяни топлять пороми, щоб захистити Кримський міст. За даними OSINT-аналітиків, росіяни затопили п'ять плавзасобів перед західним підходом до незаконної конструкції.