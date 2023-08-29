В РФ поліцейський здав аналізи замість п'яного депутата, який насмерть збив пенсіонерку

Інспектор поліції, який приїхав на місце смертельної ДТП, відвіз чоловіка до лікарні на медогляд, але в результаті "сходив" у баночку замість нього.

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У Росії поліція відкрила кримінальне провадження проти старшого лейтенанта поліції, який намагався вигородити п'яного депутата. Про це пише російське видання Mash.

Зазначається, що депутат Олексій Шабанов насмерть збив пенсіонерку у Воронезькій області. На місце дорожньо-трансопртної пригоди прибув інспектор Олексій Чусов. Йому доручили відвезти підозрюваного в медзаклад, де той мав здати аналіз на вміст алкоголю. Зрештою інспектор "сходив" у баночку замість депутата.

Шабанов на паперах виявився тверезим. За кілька днів після події його вигнали з партії. Поліцейського затримали трохи згодом. Проти нього порушили кримінальну справу за двома статтями — "Перевищення посадових повноважень" та "Фальсифікація доказів".

Нагадаємо, що У РФ губернатор вручив меру Пермі кувалду, щоб той "вибивав дурощі" з голів чиновників. У своєму вітальному слові губернатор побажав меру, щоб той вправно нею орудував.

Раніше повідомлялося, що Росіяни топлять пороми, щоб захистити Кримський міст. За даними OSINT-аналітиків, росіяни затопили п'ять плавзасобів перед західним підходом до незаконної конструкції.