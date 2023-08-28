У РФ губернатор вручив меру Пермі кувалду, щоб той "вибивав дурощі" з голів чиновників (відео)

У своєму вітальному слові губернатор заявив, що кувалда може використовуватися також для фітнесу, та побажав меру, щоб той вправно нею орудував.

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У Росії відбулася інавгурація новообраного мера Пермі Едуарда Сосніна. Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін під час урочистостей презентував йому "оригінальний" подарунок — кувалду. Про це пише російське видання 59.RU.

"Я довго думав, що вам подарувати, і придумав. Попросив заводчан із Мотовиліхи створити цю зброю. Це — символ непохитності характеру уральського. Ну і, звичайно ж, крім фітнесу, цей молот можна використовувати, щоб дурощі чиновницькі з голови вибивати. Я хотів би, щоб ви цим молотом орудували акуратно, щоб молот допомагав кувати майбутнє Пермі та Пермського краю", — сказав він.

Губернатор вручає свій "оригінальний" подарунок.

За словами Махоніна, молот важить близько 16-18 кілограмів, а на його рукоятку нанесено герб Пермі та написи "Пермський молот" і "Мотовиліха".

До кувалди губернатор додав ілюстровану книгу про історію Пермі.

Нагадаємо, що засудженого в Росії Віктора Севальнєва, який командував 7-ю мотострілецькою ротою "народної міліції ЛНР", імовірно, стратили ударом кувалдою по голові. У Міноборони повідомили про його загибель його дружині. Причиною смерті назвали осколкові поранення та потужний удар по голові.

Раніше повідомлялося, що в листопаді минулого року російські Telegram-канали поширили відео страти екснайманця ПВК "Вагнер", який потрапив у полон до ЗСУ та потрапив під обмін. Його вбили ударом кувалди по голові.